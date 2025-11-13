簡嫚書《人浮於愛》演恐怖情人引熱議　認了：精神療養院壓力最大

記者黃庠棻／台北報導

影集《人浮於愛》本週六將開播七、八集，在劇中飾演楊祐寧正牌女友的簡嫚書，堅決不願與男方分手，選擇用激烈手段欲同歸於盡，簡嫚書首次挑戰詮釋邊緣性人格角色，直呼「很開心！」

▲簡嫚書在《人浮於愛》有突破性的演出。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》公視頻道首播收視，上週表現依舊穩坐當日全台頻道華語戲劇之冠，總觸達人數高出上週5.6萬人；在公視的線上影音平台「公視+」也維持熱播排行榜冠軍的好成績，並連續17天蟬聯MyVideo本日戲劇排行榜第一名。

簡嫚書在新戲《人浮於愛》中飾演范月姣，一個外表柔弱卻內心複雜的角色，劇中說出不少情勒金句，例如「愛，就是為了一個比自己更重要的目標活著，或死去」、「能死在你手裡也是挺幸福的」都讓觀眾印象深刻。對於首次挑戰這類邊緣性人格角色，簡嫚書表示「知道要演這個角色時，其實蠻開心的，因為這是我以前沒有接觸過的角色類型。」

導演徐輔軍提到這個角色原本設定形象，應該比較偏向強勢、可能有點張牙舞爪的個性，但在與簡嫚書聊過以後，發現她更能呈現出角色心理層面那種危險與恐怖的狀態，他給予高度讚賞表示「她在劇裡表演得非常好，有時候演員會自己長出這個角色，可能跟我們原來的設定有一些出入，但是她反而給我們更有趣的火花。」

簡嫚書也與導演徐輔軍達成默契，不將角色塑造成「恐怖情人」，而是呈現一個真心愛著對方、努力維繫感情的女子。在劇中簡嫚書與飾演男友的楊祐寧有大量對手戲， 楊祐寧提到過去與簡嫚書曾有一次非常短暫的合作經驗，這次是第一次較多的相處時間，坦言簡嫚書令他非常驚豔。

楊祐寧表示「可能我對嫚書印象是比較文靜、溫和的感覺，但看到她進入工作狀態後，展現出角色那種非常強烈的佔有慾，有巨大的形象反差，跟她對戲的感覺非常不一樣。」

被問到角色與自身的相似處，簡嫚書認為范月姣在追求喜歡的人或事物時非常積極執著，這點與自己相近；但在愛情表達方式上，兩人差異明顯。簡嫚書認為范月姣的愛，充滿控制與無微不至的照顧對方，而她則坦言自己其實比較獨立，她表示「我覺得針對愛情這部分，我好像就沒有這麽想要照顧對方到無微不至、面面俱到的地步，我還是喜歡彼此都能保有各自的空間。」

談到最令她難忘的拍攝場景，簡嫚書表示是一段到精神療養院拍攝的經歷。為了那場戲，劇組特別借用一間真實的精神醫院作為場景，一進去就令她感到一股無形的壓迫感。

對此，簡嫚書表示「在那邊拍攝待了快一個禮拜，每天一踏進去就會覺得好想趕快離開；那個場域雖然讓我的狀態不是很舒服，但會激發蠻多思考的，我可以感受到當人的情緒很固執的時候，那種破壞力是很驚人的。」她形容，那幾天彷彿也跟著角色一起被困在封閉的精神世界中。