金馬女星60歲奶奶罹癌過世！她過年入夢「脫口失憶」哭到枕頭全濕

公視人生劇展《祝你下輩子開心》今（13）日舉辦媒體茶敘，導演鍾維恆、製片葉紹威攜手主演侯彥西、黃柔閩與黃珮琪出席。這部奇幻懸疑長片，透過大體修復師與女童靈魂的奇幻旅程，探討失智照護、家庭責任與生命送行等社會議題，將於本週日（16）晚間10點，公視首播。

侯彥西在片中演出大體修復師，坦言拍攝前看了許多「相當衝擊」的遺體修復照片，還跟著修復師拿豬肉來練習縫補技術，回憶印象最深刻的遺體照片，他坦言「屍體腫脹的時候最難忘，沒辦法想像人怎麼可以變成這樣」，雖然一開始很害怕，但慢慢地開始發現「這個職業很偉大」。

不僅如此，侯彥西在《祝你下輩子開心》中與罹患阿茲海默症的「母親」黃柔閩有多場對手戲，被問及真實生活中是否有接觸過失智的親友，他透露自己有次回到台中老家，一見到阿嬤就開心說「我回來了」，沒想到對方回道「啊你是誰啊？」讓他心頭一驚，趕緊解釋自己的身份，最後才發現原來奶奶是因為眼睛不好、看不清楚，而不是忘記他是誰。

本屆入圍金馬女配角的黃珮琪也在片中與入圍同樣獎項的童星葉子綺有許多對手戲，她回憶自己過去雖然沒有接觸失智症的親人，但曾有照顧罹癌阿嬤的經驗，當年奶奶才60幾歲就罹患過多種癌症，雖然深受病痛之苦，但奶奶的求生意志堅強，幼稚園的她都會在下課之後回家幫忙照顧對方。

不僅如此，黃珮琪也透露奶奶在治療癌症後期，有出現腦袋失憶的情況，後來對方過世後的某一年過年，她夢到阿嬤出現在夢境裡對她說道「我已經忘記妳是誰了」，讓她忍不住情緒哭到驚醒，這才發現枕頭都已經被眼淚浸濕。

