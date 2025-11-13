快訊／黃明志獲保釋暴瘦露面！　「15年女友不離不棄」護愛緊跟

記者蔡琛儀／綜合報導

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣9天，今（13日）期滿，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，因此今黃明志將在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），今早已有大批媒體抵達金馬警區總部守候，稍早黃明志在律師及交往15年的造型師女友Sarah等人陪同下終於現身，Sarah在黃明志到案時也陪在身旁，不離不棄令人動容。

▲▼黃明志（右）離開警局，上圖左為女友Sarah。（圖／翻攝中國報臉書、中國報提供）

黃明志頭戴著咖啡色毛帽、口罩及咖啡色條紋上衣現身，整個人明顯瘦了不少，約在下午3點多完成保釋程序後出現在警區總部大廳，但一看到外頭媒體陣仗，立刻和女友、律師等人移動到大樓另一側，約下午3點50分左右一行人迅速上車離開。他在保釋外出前，還先要求去醫院做詳細的身體檢查。

馬來西亞檢察總長丹斯里莫哈末杜蘇基昨晚證實，黃明志今天將在「警方擔保下獲釋」，並透露截至目前，警方的調查報告尚未發現任何線索能將黃明志與謝侑芯的死因做連結，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者。」

▲▼黃明志離開警局。（圖／翻攝中國報臉書）

吉隆坡警方今表示，黃明志將於今日起至11月26日期間，在警方擔保下獲釋（亦稱口頭保釋），以等待取得死者的驗屍報告，待驗屍報告取得後，調查報告將會再次送交吉隆坡檢察總署進行審核；警方目前也還在破解黃明志與謝侑芯的手機內容，若有新的事證仍會採取相關應變措施。

此外，黃明志因尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，以及在謝侑芯命案爆發後，被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持毒及吸毒2罪名，預計將在下個月18日開庭。