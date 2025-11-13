艾怡良做隆乳手術驚吐「更怕醜」　温昇豪監製《整形過後》定檔！

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》正式宣布將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點於公視+、LINE TV播出2集。該劇未開播先轟動，各大電視頻道也將接棒播出，包括八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視，預計於明年重磅登場，延續熱議話題。

▲《整形過後》定檔12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》以犀利且幽默視角切入當代議題，直指「美的五大文明病」包含：容貌障礙、內在障礙、感情障礙、自信障礙與社交障礙，揭開現代人追求完美外貌背後更深層的心理焦慮，也呼應劇中角色「整的不只是外表，更是心裡那道傷」。

正式預告中，温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」以專業口吻為「客人」介紹「浮肋手術會變出螞蟻腰，填裝假體讓你又挺又胸，我們盡力滿足你的想像。」一句話道出現代醫美產業的極致追求。劇中阿喜擔憂問「不怕痛嗎？」艾怡良立刻接話「怕死啦！但是我...更，怕，醜！」短短幾句對話，揭露當代人面對外貌焦慮與自我否定的脆弱。

▲《整形過後》定檔12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

温昇豪感性說「這部劇最打動我的地方，是每個角色都在和自己和解。有人透過刀鋒修復外貌，也有人用時間修補心裡的裂縫。」他進一步談到整形議題的核心「我們常說整形是改變外表，但其實更多時候，人是想找回那個能被愛、能喜歡自己的模樣。」

不僅如此，温昇豪也期許觀眾能從劇中獲得不同的反思「我希望觀眾在看完《整形過後》後，不只是想誰變漂亮了，而是去想什麼才是我們真正想留下的樣子。」導演林立書補充「我們想用這部劇去談『選擇』，去理解那些想變美、也在努力讓自己快樂的人。整形不該被批判，而是一種重新看見自己的方式。」

▲《整形過後》定檔12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

預告裡，張榕容飾演的霸總女醫師「楊雅頌」一針見血地直言「幹嘛每個人都想整成明星的樣子啊？」這句話，也成為劇中最具靈魂的反思。她代表醫療團隊另一個觀點，戳破現代社會審美的同質化與盲從，認為整形的意義應該是幫助人重新找回心裡那個最真實的自己。

而金鐘影后劉瑞琪的旁白「做好了，明天的日子就不一樣了。」更像是給予鼓起勇氣修復自我的鼓舞；預告最後，温昇豪竟也躺上手術台，暗示整外團隊不只是幫別人「修復」，更在面對自己內在的裂痕，安心亞飾演的護理師與業務總監「蘇菲」則像温昇豪最美的後援，兩人相互陪伴治癒。

▲《整形過後》定檔12月13日開播。（圖／六魚文創提供）



隨著正式預告同步公開，《整形過後》釋出「迎光版」海報，以紀實攝影的質感捕捉温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮與鄒承恩五位整形外科醫護團隊在診所工作間隙的瞬間。即便在手術檯上一絲不苟、專注嚴謹，他們仍保有最珍貴的人性溫度，在彼此談笑間建立信任，成為最強專業團隊的最佳寫照。

《整形過後》以「爵仕美診所」為核心舞台，透過每集個案直視「想變美」背後的社會比較、身分認同與自尊裂縫，讓外科手術不只修補外貌，更觸及人性的脆弱與救贖可能。卡司集結温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、潘儀君、鄒承恩、洪暐哲、胡瑋杰、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱與湯志偉等堅強陣容。

▲《整形過後》定檔12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。