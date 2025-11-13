香港直擊／Disney+找來大咖！Jimin、柾國驚喜現身　400名記者嚇到尖叫

記者吳睿慈／香港報導

Disney+以原創內容在市場站穩腳步，過去《異能》、《血謎拼圖》、《地下菁英》、《暴風圈》與《噬亡村》等作品贏得業界認可與獎項肯定。13日活動上帶來驚喜預告，IU、邊佑錫、防彈少年團等加入播放清單中，預計吸引更廣闊的觀眾群。

▲《Are You Sure》這次前往瑞士旅遊。（圖／記者吳睿慈攝）



Disney+平台內容多元，除了有天團演唱會紀錄片，療癒實境秀也在片單中，由國際天團Jimin、柾國所參與的旅遊節目《Are You Sure》於年初公開，13日在發佈會上重磅宣布製作第二季，這次前往瑞士旅遊，兩人更錄製打招呼影片，向在場來自14個地區、400位記者問候，2人在大螢幕出現時，現場陣陣驚呼聲。

▲Jimin、柾國驚喜現身打招呼。（圖／記者吳睿慈攝）



另外，活動上也公布接下來即將公開的戲劇，IU、邊佑錫聯手主演的《21世紀大君夫人》預告片首度曝光，有著《宮》的即視感，未來將在Disney+公開，同樣看得在場媒體震驚不已。除此之外，《殺人者的購物中心2》、《韓國製造》、《再婚皇后》同樣預計在2025年底到2026年之間陸續公開。