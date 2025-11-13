小彤老師抗戰胰臟癌「最新檢查結果出爐」！　簽署器官捐贈完成願望清單

記者孟育民／台北報導

「愛情天后」、兩性暢銷作家小彤前年經歷胰臟癌手術後，每三個月需要回診確認癌細胞是否有轉移或復發，她形容每次回診的心情就像「開盲盒」；力拚5年存活率，她一共有20次盲盒要開，昨（12日）確認第6次開盲盒安全過關，且自費的腦部核磁共振檢查（MRI）也沒有問題、未來器捐的眼角膜不受影響，讓她直呼：「比雙11大買特買狂買還開心！」

▲小彤老師目前檢查結果安好。（圖／馬可孛羅公關提供）

小彤說，有些人覺得她罹患的癌症是第一、二期，應該不用太擔心，但她回診時，在診間遇到一位和她一樣是胰臟癌「1b」的病友，在手術2年1個月後復發轉移到肝臟，讓她更覺得不可掉以輕心，她在診間鼓勵那位病友：「加油，撐住！醫學進步很快，胰臟癌很快就不是絕症了！」

話雖如此，她依然戰戰兢兢，希望在剩下的14次盲盒，都不要「中獎」；因此罹癌至今，她很努力鍛鍊自己的身體：每天睡足6-8小時，為了多補充蛋白質，每餐都精算蛋白質含量，笑稱自己現在已是「蛋白質權威」。此外，她每天還會快走或超慢跑至少5000步，維持身體健康以面對未來可能會發生的挑戰。

▲小彤老師一刻不敢鬆懈。（圖／馬可孛羅公關提供）

去年底化療結束後，小彤整理了自己的人生願望清單，其中一項是「器官捐贈」。多數人都認為癌症患者不能進行器官捐贈，但小彤是諮詢過、確定可以捐贈後，才簽署了器官捐贈卡，因為她還有眼角膜可以捐贈。她表示：「腹腔的癌症要轉移到眼部的機率較低。為了確認我全身上下唯一可以器捐的部位萬無一失，一兩個月前我自費做腦部核磁共振，這次一起開盲盒也是好的結果，我唯一可以器捐的眼角膜保住了！」

▲▼小彤打算捐贈眼角膜。（圖／馬可孛羅公關提供）



小彤透露她從來沒有為自己生病流過一滴淚，卻因感同身受癌友的痛苦常淚流不止，其實先生很怕她因共情而受苦、希望她減少這樣的機會；但她認為：「癌友與家屬很需要接收正面的能量及鼓勵，如果可以，我希望以過來人角度鼓勵其他癌友正面思考、勇敢對抗，因為我永遠相信，樂觀開朗與正面思考的心態是對抗癌症的最強鎧甲。我希望我的鼓勵能夠讓更多人勇敢對抗癌症，戰勝癌症。」

