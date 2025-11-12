被照三餐罵！網嗆「過氣明星」 楊皓如反擊後PO落淚圖：我的日常

記者潘慧中／綜合報導

楊皓如談話風格直率大膽，是各大綜藝節目的寵兒。沒想到，近日突然被某位網友開罵「過氣明星」，她看到後也不甘示弱地回應了，「斷氣酸民」，絲毫不內耗！

▲楊皓如被嗆過氣。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



事後，楊皓如收到不少粉絲的私訊安慰，於是，她再度更新Instagram限時動態透露，目前的心情很OK，「又不是第一天進演藝圈」，之所以公開發文，是因為「要回就乾脆回給你們看，還不如讓大家笑一笑」，展現出多年來在演藝圈磨練出的灑脫。

▲楊皓如事後收到不少粉絲私訊安慰。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）

面對外界常以為「當藝人很好」的看法，楊皓如附上一個落淚的表情符號說：「我不認為每天看到這些攻擊有益身心，沒有人能承受這種照三餐的謾罵，但這卻是我們的日常。」

▲楊皓如無奈地說，被網友照三餐罵已經是藝人的日常了。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



不過，楊皓如並未忽略一路上支持她的粉絲與善意留言，「當然溫暖的鼓勵也每天都有，但我不是那種愛炫耀、po自己多棒的人，所以你們的讚美我都盡量一個一個私回。」最後，她也語重心長地說，「我的價值，只有我自己能打分數」，短短一句話，表現出她即使被言語攻擊依然自信的態度。