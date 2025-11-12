坤達閃兵全面停工近況曝光！　遭勸回歸演藝圈「他真實回應曝光」

記者孟育民／台北報導

「Energy」坤達在《綜藝玩很大》到加拿大時，因涉及閃兵案而停錄返台，接受警方拘提，日前個人、團體工作全面暫停。吳宗憲今（12日）現身《綜藝OK啦》攝影棚，他表示私下都有聯絡，並說：「他非常負責任，我要他出來工作，他說不行『還是要給人家好的觀感』，我相信知錯能改，善莫大焉，我也希望他可以趕快回來。」

▲坤達近況曝光。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

吳宗憲先前在直播時就表示，會想盡辦法讓坤達留下來。他認為坤達夠負責任，透露當時飛機降落後，眾人正在路上討論怎麼辦，坤達當下決定還是回去，曾問要不要先錄完再回去，坤達決定不錄影先返台。他直播中強調，坤達已經認錯並表達「後悔得要死」，製作單位會全力支持他，「他已經認錯，我們會盡全力幫他。」

▲吳宗憲錄製 《綜藝OK啦》，力挺羅志祥、何美。（圖／記者黃克翔攝）

此外，吳宗憲為坤達返台後遭上銬表達不平，直言：「達達應不應該戴手銬？不應該！」他接著說明：「他都從加拿大趕回來，你跟他銬手銬幹嘛呢？」他認為如果從家中拘提到案，他認為要上銬，避免涉案者想逃，坤達是主動返國說明，此舉實屬多餘。他強調自己不碰政治，但談及法律不能溯及既往，呼籲政府應藉此釐清相關法律責任。