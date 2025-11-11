白安開唱「台下一半都是I人」　鬆口「開發開朗」秘訣

記者蔡琛儀／台北報導

白安推出第五張個人創作專輯《星期八》，上週在台中展開「路邊野餐」巡迴首場，結合電子樂與DJ演出，全新舞台形式讓歌迷直呼「超享受！」。她同步宣布巡演將於明年1月25日登上台北Zepp New Taipei、3月7日唱進高雄後台Backstage Live。

▲白安「路邊野餐」巡演吸引滿滿粉絲。（圖／相信音樂提供）

首場演出展現白安全新音樂能量，帶領觀眾進入「星期八世界」，並與歌迷近距離互動。她笑說自己知道粉絲多半內向，特別調查後發現「真的有很多人是一個人來看！」，並鼓勵大家：「謝謝你們的勇敢，我自己也很I，但後來但我經歷一些社會上的磨難後，發現開朗是可以被開發的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

白安形容，這場演唱會很適合一個人來，「不需要和誰說話，只要沉浸在音樂裡，就能找到自己的星期八世界。」她希望每位觀眾都能在音樂中找到屬於自己的溫度與節奏。

▲白安日前響應任賢齊參加田中馬拉松「心田中音樂節」演出。（圖／相信音樂提供）

近期她也受任賢齊邀請，連兩屆參與田中馬拉松「心田中音樂節」演出。白安開心表示：「小齊哥真的很照顧大家，有他在氣氛都很開心！」並感性說：「被跑者的專注與熱血感染，看到大家都好覺得很好！」演唱會門票明開賣，詳洽拓元。