短劇《還珠》被嫌「小燕子眼睛不夠大」
鳳凰減弱「周四清晨從台東出海」
薔薔獨旅「早到登機口」卻沒趕上飛機
《金法尤物》瑞絲薇斯朋睽違24年重返哈佛！網喊「她值得榮譽學位」

瑞絲薇斯朋過去演出《金法尤物》（左圖）聲名大噪，時隔24年重返哈佛（右圖）。（翻攝IMDb／reesewitherspoon IG）

▲瑞絲薇斯朋過去演出《金法尤物》（左圖）聲名大噪,時隔24年重返哈佛（右圖）。（翻攝IMDb／reesewitherspoon IG）

圖文／鏡週刊

奧斯卡影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）2001年演出電影《金法尤物》（Legally Blonde）聲名大噪，她在片中飾演外表甜美、聰明堅毅的「艾兒伍茲」（Elle Woods），為了追回男友考進哈佛法學院，最終憑實力成為一名優秀的律師，劇情勵志，啟發無數人。

時隔24年，如今49歲的薇絲朋重返哈佛大學，出席哈佛商學院舉辦的「女性與領導力對談」特別活動，在現場重現《金法尤物》經典台詞與橋段，讓全場師生嗨翻。



哈佛師生搶合照　網喊「她值得榮譽學位！」

哈佛商學院日前在官方IG分享活動照片，發文：「奧斯卡得主、作家、企業家瑞絲薇絲朋造訪哈佛商學院，參與一場關於女性與領導力的對談，分享她對創業、領導與女性賦權的看法。」吸引眾多學生與師長參與，場面熱烈。

「金法尤物」睽違24年重返哈佛！　瑞絲薇斯朋重現「彎腰撿東西」經典場面　百萬人嗨翻

▲薇絲朋到哈佛商學院參與活動。（翻攝reesewitherspoon IG）

薇絲朋也在IG分享當天的盛況，可見她在哈佛商學院前拍照，還在對談時重現《金法尤物》經典台詞：「什麼？這很難嗎？」（What, like it’s hard?）更與一群師生重現「彎腰撿東西」（Bend and Snap!）經典橋段，用幽默方式致敬電影。

貼文一出吸引超過百萬人按讚，許多網友驚呼「我最愛的電影」「永遠的艾兒伍茲」「彎腰撿東西！」「她應當要獲得哈佛榮譽學位」。芭比娃娃的官方IG留言「謝謝你鼓舞了我們所有人」。哈佛法學院IG則貼出她在電影中的GIF，向她致敬。

「金法尤物」睽違24年重返哈佛！　瑞絲薇斯朋重現「彎腰撿東西」經典場面　百萬人嗨翻

▲薇絲朋在對談時重現電影經典台詞。（翻攝reesewitherspoon IG）

「金法尤物」睽違24年重返哈佛！　瑞絲薇斯朋重現「彎腰撿東西」經典場面　百萬人嗨翻

▲薇絲朋重現經典的「彎腰撿東西」橋段。（翻攝reesewitherspoon IG）

分享女性領導力理念　笑談電影被列入哈佛課程

根據《哈佛克里姆森報》，在對談中，薇絲朋談到自己創辦的媒體公司「Hello Sunshine」，強調該公司致力於創造以女性為核心的內容，彌補長期以來主流媒體對女性多樣性敘事的缺乏。她說：「我看到這是一個存在幾百年的巨大問題，缺乏真正展現女性動態樣貌的故事。」

此外，她也對哈佛將《金法尤物》納入新生課程的一部分表示很驚喜，她說：「這部電影之所以有影響力，是因為每個人都曾是被低估的角色。無論你是誰，在座的每一位，都曾克服某些挑戰，才走上屬於自己的英雄旅程。」

「金法尤物」睽違24年重返哈佛！　瑞絲薇斯朋重現「彎腰撿東西」經典場面　百萬人嗨翻

▲瑞絲朋到哈佛對談，聊女性創業。（翻攝thecrimson.com）

「金法尤物」睽違24年重返哈佛！　瑞絲薇斯朋重現「彎腰撿東西」經典場面　百萬人嗨翻

薇絲朋與哈佛師生重現經典的「彎腰撿東西」橋段。（翻攝reesewitherspoon IG）

「金法尤物」睽違24年重返哈佛！　瑞絲薇斯朋重現「彎腰撿東西」經典場面　百萬人嗨翻

▲薇絲朋《金法尤物》飾演「艾兒伍茲」。（翻攝X@greetfriends）

除了電影事業，薇絲朋早在2000年就與搭檔成立了製作公司Type A Films，參與製作了整個《金法尤物》系列，後來更轉型為Pacific Standard，再到現在的Hello Sunshine集團。她也創辦生活品牌Draper James、選書俱樂部Reese’s Book Club，甚至於今年與作家哈蘭科本（Harlan Coben）共同出版小說，展現她跨足多領域的影響力。

