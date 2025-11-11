ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
女偶像嫁歌舞伎演員！夫家來頭大
「3個方法」幫你戒掉熬夜　　
「J女郎」直播遭男子狂飆髒話
朱孝天方回應F4變F3！　低調拋17字…相信音樂證實12月上海演唱會

記者陳芊秀／綜合報導

經典男團F4日前傳出將「三缺一」重組，以「F3」推出新歌與巡演，音樂公司相信音樂證實，12月要啟動上海演唱會，成員少了一位，但是沒有提及是指哪一人。而外界推測是朱孝天，朱孝天方面回應：「我們也不清楚什麼情況。」

▲▼朱孝天回應F4變F3。（圖／翻攝自微博）

▲朱孝天方面回應F4變F3。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《紅星新聞》報導，有關F4改組F3，朱孝天方面對此回應：「我們也不清楚什麼情況」，似乎對F3的傳聞毫不知情。然而，當被問及是否正在準備「這次演唱會」時，負責回應的人士則曖昧表示「目前不方便透露」。

朱孝天7月在五月天大巨蛋演唱會上與言承旭、周渝民、吳建豪夢幻合體，後來頻頻在直播爆作內幕，傳出因此合作生變。他11月8日發文宣布開傳播公司，還有簽約藝人，包括妻子韓雯雯，網友推測新公司與直播帶貨有關。他在開業儀式致詞「我也是沒有想到莫名其妙走到這一步」，並說在這一行已經摸滾跌爬好一陣子，「結束了一些不好的事情，現在來到更好的開端」，希望合夥人與藝人多多支持。

相信音樂9日回應說明F3的合作，阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人，「在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」公司透露將會以最高規格籌備這次演唱會，「敬請期待，一切消息依官方公布為主。」

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

