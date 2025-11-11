直擊王大陸「深夜遭警察關切」！放假帶女友吃日料 大飛柯震東也在

▲上周四傍晚王大陸搭乘友人的車回到台北市大安區的家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



打從今年二月王大陸傳出花費360萬元、涉嫌偽造病歷求免役遭檢警拘提後，演藝圈閃兵名單便如滾雪球般連番被爆出來，近期包括修杰楷、棒棒堂的威廉、小杰、Energy書偉、坤達都被掀出「閃兵」，之後又有唐振剛、薛仕凌及阿達主動到地檢署自首。而被網友笑稱是「因他一人整頓整個演藝圈」的王大陸，目前在服替代役；時報周刊CTWANT上周也捕捉到他一放假就帶著女友跟好兄弟柯震東赴高級日料店用餐，但不知道是否當兵太想念菸味，這群友人菸癮大到幾乎是每隔不到半個小時便出來吞雲吐霧，令人感到不可思議。

▲王大陸與女友沐軒和柯震東相約享用高級日料。（圖／本刊攝影組）



▲差不多每三十分鐘王大陸與友人便要出來抽菸透氣。（圖／本刊攝影組）



11月6日傍晚5點29分，王大陸搭乘友人的車回到台北市大安區的家，頭戴黑色帽子、口罩遮掩的他身形略顯圓潤。當天是星期四，還不到周末，還在服替代役的他已經放假回台北，送他回來的男子，陪同進門後約15分鐘便獨自駕車離開。

▲抽菸過程中，不知道聊到什麼話題，柯震東看來樂不可支。（圖／本刊攝影組）



▲大飛（左起）、柯震東、王大陸在店外邊抽菸邊聊天。（圖／本刊攝影組）



隨後，王大陸與女友沐軒現身一家知名無菜單料理高級日料餐廳，好哥兒們柯震東自然隨後也到場。除了兩人，大飛、宋芸樺當晚也在其中，此外還有幾名男女友人。幾個好友邊享用美食，不時走到餐廳門口抽菸解癮，王大陸或許是因入伍作息正常，變得較為豐腴的臉上不時呈現笑容，心情看來相當不錯，當他和友人抽煙聊天時，女友沐軒幾乎都靜靜地陪伴一旁。只是這群人從餐廳出來抽菸透氣的頻率非常高，令人好奇到底菸癮有多麼大。

▲大部分時間女友沐軒都陪在王大陸身邊，他也不時露出招牌笑容。（圖／本刊攝影組）



▲深夜11點多，疑似因有民眾檢舉，警察前來餐廳關心。（圖／本刊攝影組）



深夜11點多，疑似因有民眾檢舉，警察前來餐廳關心，王大陸與女友等人正在門口聊天，而近期與警方有不少接觸的他，看來十分鎮定、老神在在。次日凌晨零點48分，王大陸與女友及另一名男性友人才共乘多元計程車離去。隨後在柯震東走出餐廳後，零點52分宋芸樺最後才搭車離開。

▲王大陸與沐軒和一名男性友人道別後上車駛離。（圖／本刊攝影組）



▲近一點時宋芸樺與男友人最後搭車離開餐廳。（圖／本刊攝影組）



