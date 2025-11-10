李心潔化身畫家開展！　梁詠琪現身「霸氣包下4幅力挺」

▲李心潔舉辦個人畫展。（圖／13a New Street Art Gallery提供）



金馬影后李心潔近年除了演藝事業外，也專注於繪畫創作，7日她以畫家身份帶著個人畫展《糖不甩 Childtopia》，在香港新興藝廊13a New Street Art Gallery盛大開展，知名導演林奕華也現身現場，兩人進行深度對談，探討李心潔的藝術世界與情感核心；好姐妹GIGI梁詠琪當然也現身捧場，甚至一口氣購入四幅畫作，用行動來支持多年好姐妹。

▲▼好友梁詠琪、知名導演林奕華都到場朝聖。（圖／13a New Street Art Gallery提供）





GIGI梁詠琪買下的四幅畫作裡，有一幅名為「白糖糕」是GIGI梁詠琪很愛的作品，GIGI梁詠琪第一眼就相中這幅作品，李心潔告訴GIGI梁詠琪：「白糖糕這一張，她想像是一個男孩，他很愛大海，他好喜歡去大海裡游泳，他游著游著就變成了一條魚。」而GIGI梁詠琪一眼就選中，這樣心有靈犀的行為，讓李心潔感動閨蜜即知音。



而林奕華導演對於李心潔的作品感到相當驚喜跟動容，他分享先前只透過照片欣賞畫作，但親臨現場看見實體畫作時，卻是截然不同的感受，作品蘊含的能量跟細膩的情感層次，讓他深刻體會到屬於「藝術家」李心潔的靈魂流動與誠實。



李心潔也在過程中侃侃而談，分享從表演藝術跨越至視覺藝術的心路歷程。提及李心潔繪畫的初衷：「觀眾或許最初是透過音樂認識我，通過電影更了解我，但唯有繪畫，能讓人看到我最真實的一面。作為演員，鏡頭前的我必須塑造角色，然而在畫布前，我才能完全放下表演的意識，專注感受當下、感受自己。那是一種回到內心、最純粹表達自我的方式。」

