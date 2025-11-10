ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《鬼滅之刃無限城》大陸預售票房破億！「場次全紅滿座」救低迷市場

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將於11月14日在中國大陸上映，自5日開賣預售票，10日宣布預售總票房破億！而在中國大陸影史中，進口動畫片預售總票房第一名是《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》，當年創下1.15億人民幣，《鬼滅之刃》將很快要超越這個成績。

預售總票房破億

▲▼《鬼滅之刃無限城》大陸預售票房破億。（圖／翻攝自微博）

▲《鬼滅之刃無限城》大陸預售票房破1億。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《鬼滅之刃無限城》在短短5天內預售票房破億，反映出大陸觀眾對電影的期待。中國大陸晚於其他國家上映，除了當地動漫迷會主動到海外看電影，網上甚至出現盜版，儘管外界認為已經有一群觀眾搶先看過，電影預售仍開出驚人票房成績。動漫迷認為，《鬼滅之刃無限城》的影像、聲光效果都是一定要在電影院朝聖感受的，即便已經看過的觀眾都有高度意願再進一次電影院，《鬼滅無限城》目前在IMAX的票房也突破千萬。

▲▼《灌籃高手》大陸進口動畫預售票房歷史第一。（圖／翻攝自微博）

▲《灌籃高手》大陸進口動畫預售票房歷史第一。（圖／翻攝自微博）

大陸片商強調一刀未剪

《鬼滅之刃無限城》由中國電影集團公司、貓眼影業引進，並同意電影博主以「一刀未剪」口號加入宣傳，引發外界高度好奇，該片10日將在上海舉辦首映，ufotable導演外崎春雄、攝影導演寺尾優一都將出席活動。

▲▼《鬼滅之刃無限城》大陸預售票房破億。（圖／翻攝自微博）

▲電影博主發文聲稱，可以宣傳《鬼滅》一刀未剪。（圖／翻攝自微博）

沒人去電影院！《鬼滅》上映刺激市場

其實大陸今年電影市場表現相當慘烈。上半年雖然有動畫片《哪吒2魔童鬧海》創下150億人民幣票房成績，但今年電影大盤普遍低迷，當地影迷歸咎於審查過於嚴格，同質性的主旋律電影令人疲乏，沒有娛樂性電影上映等。再加上短劇與串流平台的影視作品競爭之下，民眾越來越不去電影院，單日大盤票房僅再2000萬人民幣以下，成為新時代的電影危機。陸網解讀故事尺度大的《鬼滅之刃》在此時過審上映，頗有提振電影市場的意圖，加上11月也要上映迪士尼動畫《動物方城市2》，兩部動畫片都將會為年底的大陸票房注入強心劑。

▲▼《鬼滅之刃無限城》大陸預售票房破億。（圖／翻攝自微博）

▲《鬼滅之刃無限城》場次座位全滿。（圖／翻攝自微博）

▲▼《鬼滅之刃無限城》大陸IMAX預售票房破1400萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲《鬼滅之刃無限城》大陸IMAX預售票房破1400萬人民幣，創下日片在大陸的銷售紀錄。（圖／翻攝自微博）

