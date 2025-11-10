尹昭德身體狀況「直線往下掉」妻一對視就泛淚　預告：很難的決定

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》演員群尹昭德、黃瑄、盧彥澤、何宜珊、蔡祥、陳玹宇、王盈凱、陳文山、黃婕菲、蔡宜君、馬國賢及陳婉婷，日前受邀參加「2025大稻埕秋穫季」，穿上復古西裝與洋裝走上伸展台，宛如穿越回60年代的時光隧道。

▲《寶島西米樂 傳承》尹昭德、黃瑄、盧彥澤、何宜珊、蔡祥、王盈凱、陳文山、馬國賢等人參加大稻埕秋穫季走秀活動。（圖／台視提供）

尹昭德開心表示「能從電視裡走出來，直接面對觀眾，很新鮮又開心。」，黃瑄感性地說「來到大稻埕特別有意義，這裡的建築和氣氛就像回到劇中時代、真的很動人。」劇中飾演布莊老闆的馬國賢與陳婉婷笑稱「踏到迪化街，就覺得整條街是我們的！」

▲《寶島西米樂 傳承》尹昭德。（圖／台視提供）

飾演「街長」的陳文山也打趣說「我不緊張，大家看到我走秀才比較緊張吧」，而近來劇情皆因蔡祥的角色，讓故事情節更加精彩，她則幽默自嘲「我是寶島亂源！今天便以褲裝呈現我有如脫韁野馬的角色個性。」何宜珊也以俐落的西裝現身，她笑說「劇中我一直想成為西裝師傅，是用這樣的心情來走台步的。」

▲《寶島西米樂 傳承》陳文山（中）。（圖／台視提供）

劇情充滿酸甜苦辣，盧彥澤飾演的「中和」與何宜珊飾演的「春燕」，將上演浪漫求婚橋段，兩人也將甜蜜情緒延續到舞台上，合體比愛心加上幸福的笑容，讓甜度直逼最高點。盧彥澤笑說「我覺得接下來自己演得很過癮，大家可以期待一下後面的劇情編排。」

▲《寶島西米樂 傳承》盧彥澤、何宜珊。（圖／台視提供）



另外，不得不提尹昭德飾演的「梅樹師」隨著身體狀況每況愈下，劇情將迎來催淚發展，黃瑄一想到之後的劇情走向，看到尹昭德就眼眶泛淚，受訪時直呼「唉呦！看到你就好想哭。」而尹昭德也難掩激動情緒表示「梅樹師會在傳承與尊重徒弟意願之間做出很難的決定，但他仍堅持原則，接下來的發展請大家一定要準時收看。」

▲《寶島西米樂 傳承》黃瑄、尹昭德、蔡祥。（圖／台視提供）

活動最後，邀請大稻埕創意街區發展協會的范樓達與演員對談，分享大稻埕布料產業的歷史，也讓粉絲看見《寶島西米樂》背後的真實工藝精神。

▲《寶島西米樂 傳承》黃瑄。（圖／台視提供）

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。