Andy認快承受不住壓力「像關在監獄」　消失72小時赴綠島散心

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy和家寧在分手後因帳本問題多次隔空交戰，雙方的互動引發外界討論及關注，其中家寧媽對Andy提告誹謗及違反個資法，如今Andy獲不起訴處分確定，他透過社群開心發聲，今（8）日更在頻道上傳新片，吐露近期的真實心境。

▲Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片中，Andy表示自己即將消失72小時。他坦言，近期生活中的各種資訊、壓力，已讓他快承受不住，甚至有種頭腦快爆掉的感覺。而壓垮他的最後一根稻草，正是先前發布的那支「張家人找人處理我」影片的後座力。他透露，製作那支影片不管是前置跟後置的作業，其實都是耗非常大的精神，讓他相當崩潰。

接著，Andy透露在影片上傳後，他看了很多很多網友的留言，結果卻是越滑越焦慮。他形容，由於資訊量太多，導致他好像無法負荷。他更以「監獄」來比喻當下的心情寫照，表示自己就好像關在一個監獄裡面，為此他堅定地喊話：「我必須要逃離我那個心裡面的那個監獄。」

▲Andy拍片分享近期心境。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

為了逃離心中的這座情緒監獄，Andy選擇到綠島去散心。他表示，自己之所以會選擇綠島，是因為他需要一個有山、有海、又可以騎機車的地方。他希望能藉由兜風來讓全身通暢，藉此來釋放壓力。Andy坦言，雖然他也不知道，這趟旅程會不會變好，但他知道，自己必須從情緒的監獄裡逃出去。