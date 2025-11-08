紐約驚見「超帥外送員」竟是金馬影帝！　張震真實反應曝：我在忙，不要管我

記者蕭采薇／台北連線報導

張震今年以《幸福之路》再次獲得金馬影帝提名，目前正在外地拍戲的他，以視訊接受台灣媒體訪問。他在片中飾演在異鄉漂泊打拼的外送員，沒想到拍攝時，張震透竟真的被紐約當地的外送員誤認為同行。

▲張震以《幸福之路》再次獲得金馬影帝提名，他在片中飾演紐約的外送員。（圖／甲上提供）

《幸福之路》去年冬天開始在紐約拍攝，張震回憶，天氣比想像中還冷，而他也會趁早起慢跑時，觀察路邊外送員的工作、休息等狀態。張震說：「他們很辛苦，會蹲在街上或坐在街上，總是一群人聚在一起聊天等單，那些對我來講，不是我生活有經歷過的，我會去觀察他們的小動作，看看到底怎樣度過他們的一天。」

張震飾演人在外地的外送員，導演刻意把鏡頭藏得很遠，像是偷拍一樣執行，張震說：「真的很不像在拍戲。」有場他遺失自行車，在第五大道拚命找尋的場景，「當時有個送外賣的人覺得我的車真的不見了，還來關心我，我只好跟他說『我在忙不要管我』。」

▲張震以《幸福之路》再次獲得金馬影帝提名。（圖／甲上提供）

該片叫《幸福之路》，張震被問起他「人生中最幸運的事」，他笑說：「就講個最近的好了，我覺得是我近期有天睡了9個小時，中間都沒有起來，覺得一天都很美好。」他透露有小孩後，已經很難睡個長長的好覺。他也為自己的「幸福指數」打分，張震說：「沒有夢是很可怕的是，但幸福本來就要有，可能是75或80分吧」。

▲《幸福之路》去年冬天開始在紐約拍攝，張震回憶，天氣比想像中還冷。（圖／甲上提供）

電影中張震有個9歲的女兒，必須帶著對方在工作時穿梭在紐約的大街小巷。現實生活中，張震也有個10歲女兒，他坦言：「我有機會都會帶女兒到片場拍戲，過去我的父親不太會帶我到片場，但我想讓女兒了解，我平常在做些什麼。」女兒也知道他職業是演員，但是否希望她繼承衣缽？張震對此持保留態度，希望讓女兒自由發展。

▲《幸福之路》中張震有個9歲的女兒，必須帶著對方在工作時穿梭在紐約的大街小巷。（圖／甲上提供）

此外，好友舒淇近期首部執導的電影《女孩》上映。他表示已看完《女孩》，但對於自己執導演筒還沒有想法：「我覺得她（舒淇）太厲害了，應該先多拍一點。」他也大讚舒淇是一個很會用演員的導演，不過對於兩人未來是否合作，張震笑說：「我覺得他會先找馮德倫吧！」

▲張震表示會排除萬難回台參加金馬獎。（圖／甲上提供）

最後，提到月底是否出席金馬獎頒獎典禮，張震坦言目前正在跟劇組請假中，會盡量排除萬難回台參加。他也對自己繼《緝魂》之後再封影帝「滿有信心的」，張震說：「這是我拍戲以來滿不一樣的角色，可能是在紐約也可能是這個人物或是角色發生的事情，我自己也是很放鬆的狀態去演繹這樣的一個人。」