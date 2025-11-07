日籍YTR揪「台灣觀光客3大NG行為」　帶空行李箱塞伴手禮驚呆他

記者王靖淳／綜合報導

日籍YouTuber三原慧悟在2015年創立頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」，平時會透過社群記錄生活的他，最近在臉書上傳一段影片，點出了在日本人眼中，「最難以理解的台灣觀光客行為」前三名，提醒大家應該避免。

▲三原慧悟。（圖／翻攝自Facebook／三原慧悟Mihara Keigo）



影片中，三原慧悟指出，第一點就是去連鎖店。他不解地表示，許多台灣人來日本，還要特地去吃一蘭或壽司郎，為此他直言：「欸～那些台灣也有啊」，認為味道幾乎一樣，實在沒必要特地去吃，「既然都來日本了，當然要吃只有日本才吃得到的料理。」不過，他也補充，若是牛丼或燒肉連鎖店，「日本的確比較好吃」，這些還是可以嘗試看看的。

第二點則是台日的文化差異。三原慧悟提醒，台灣人習慣用「蛤」來表達疑惑，但這個說法在日本真的要小心。他透露，就連在台灣住了20年的日本人，至今都還不習慣。他解釋，對不知道台灣文化的日本人來說，這個音聽起來真的不行。他也建議，如果在日本，真的聽不懂，希望能以「ㄟˊ」取代「蛤」，以免在無意間得罪了對方。

▲三原慧悟曝赴日4禁忌。（圖／翻攝自Facebook／三原慧悟Mihara Keigo）



最後一點，讓三原慧悟最驚訝的行為，那就是帶空行李箱去日本。他表示，許多台灣朋友，都會帶著空的行李箱來日本，理由竟是要塞滿伴手禮帶回去，超強的購買力，讓他大開眼界，為此他也忍不住在影片最後開玩笑吐槽：「是不是太多啦？」