ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

爆熱戀章廣辰！9m88直球開嗆
「立冬」4生肖遇冷運勢越強
辣妹當眾嗲聲「狂撩舒子晨老公」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 孫情 周杰倫 昆凌 黃明志 夏如芝 張捷

黃明志女友不離不棄　黃小柔黃國倫力勸「快閃」

記者葉文正／台北報導

大馬歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，一度因失聯遭警方通緝，5日凌晨他主動投案，當時她身邊有名清秀女子陪伴，就是他交往15年的化妝師女友Sarah，據了解Sarah外型神似「越南林志玲」海倫清桃；藝人黃小柔、黃國倫、寇乃馨今天出席家居品牌 SUNDAY HOME迪士尼快閃展活動，被問此事，黃小柔和寇乃馨都力勸Sarah：「快閃吧，要設立停損點。」

▲黃國倫(左起)寇乃馨與黃小柔出席活動。（圖／SUNDAY HOME提供）

▲黃國倫(左起)寇乃馨與黃小柔出席活動。（圖／SUNDAY HOME提供）

寇乃馨認為：「如果你跟一個男人長期在一起，沒有辦法改變他，我覺得是不是好的良配，就是看你們2人是否變更得好？」她舉自己和黃國倫的例子，「我們結婚之後都變成可愛的樣子，但如果你跟一個人在一起之後，發現對方還是很暗黑，你如果真的不能改變他，那你就閃吧，而且我覺得要改變另一個人很 難。」黃國倫認為：「浪子就是浪子。」寇乃馨也建議：「如果你覺得不對勁，女生就要趕快閃，要設立停損點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃國倫(左起)寇乃馨與黃小柔出席活動。（圖／SUNDAY HOME提供）

▲黃小柔熱愛迪士尼的各種商品與活動。（圖／SUNDAY HOME提供）

黃小柔則說：「很可惜，要是我是Sarah的媽媽，我會心疼，會覺得她要趕快閃 ，而且聽說Sarah的條件非常好，也很有才華。」黃小柔認為愛情這種東西很難說，外人看不清，「但如果我以家人或朋友身份，會輔導Sarah快速離開，先彼此冷靜一些時間，15年發現這個事情不容易，她怎麼會不知道？這件事情搞不好是個轉捩點，離開對女生是好的，她要做選擇。」寇乃馨也說：「一定要先珍愛自己，才能去談感情，愛情應該是讓我們更好才是對的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃小柔陳為民

推薦閱讀

樂天女神認了已分手！男友驚見「她寫真照被兄弟看光」氣炸：裸露不太好

樂天女神認了已分手！男友驚見「她寫真照被兄弟看光」氣炸：裸露不太好

6小時前

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

2小時前

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：沒錯絕對不道歉

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：沒錯絕對不道歉

17小時前

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

8小時前

「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！被抓包上線1舉動…網驚：默認了嗎

「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！被抓包上線1舉動…網驚：默認了嗎

9小時前

獨家／第一位在韓發片的華語歌手是他　紅到買13間房...卻被禁上電視N次

獨家／第一位在韓發片的華語歌手是他　紅到買13間房...卻被禁上電視N次

11/5 22:57

周杰倫發文慶出道25周年　昆凌「放閃留言」提醒1事笑翻網

周杰倫發文慶出道25周年　昆凌「放閃留言」提醒1事笑翻網

17小時前

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

11/6 09:38

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華驚傳過世！　大咖天后悲痛現身靈堂悼念

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華驚傳過世！　大咖天后悲痛現身靈堂悼念

17小時前

夏如芝被酸「講話怪怪的」　張捷霸氣護妻：我很幸運！

夏如芝被酸「講話怪怪的」　張捷霸氣護妻：我很幸運！

18小時前

辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

3小時前

陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！　見同遊片震驚：真的很刺激人

陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！　見同遊片震驚：真的很刺激人

1小時前

熱門影音

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」

郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」
王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
當你直播連線到始源 但0人相信你...

當你直播連線到始源 但0人相信你...
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

王心凌開唱怕時差：花～～Zzzz　和好友爆熱戀「有親密伴侶」

王心凌開唱怕時差：花～～Zzzz　和好友爆熱戀「有親密伴侶」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

看更多

蔣欣節食：怕別人覺得我醜　「在父母面前演吃飽」淚崩了

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

SOMI個人美妝品牌遭警方調查！　「設計出包」火速道歉回收

29分鐘前0

黃明志女友不離不棄　黃小柔黃國倫力勸「快閃」

32分鐘前41

林志玲「看小S走出來就哭了」 　哽咽曝私下打氣訊息：被妳罵覺得好甜蜜！

35分鐘前0

MV製片爆黃明志黑料掀討論　發聲道歉：不是要攻擊任何人

51分鐘前0

黃國倫寇乃馨兩億豪宅落成　地方大自爆「上廁所要走一陣子」

53分鐘前30

李多慧買車預算變成捐款　離買車漸行漸遠「要更努力賺錢」

53分鐘前0

這是什麼夢幻聯動！佐藤健驚喜同框許光漢　兩大男神私下合體約吃鍋

57分鐘前0

aespa快閃店來了！　「限定展區」內容搶先曝光

1小時前118

陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！　見同遊片震驚：真的很刺激人

1小時前18

何妤玟中空逛曼谷！解放細肩帶「低胸包不住上圍」事業線全被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 樂天女神認了已分手！
    6小時前3020
  2. 才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你
    2小時前2820
  3. 粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：
    17小時前2639
  4. 快訊／烏克蘭女星佳娜生了！
    8小時前369
  5. 「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！
    9小時前1213
  6. 獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次
    11/5 22:57167
  7. 周杰倫慶出道25周年　昆凌放閃留言提醒1事笑翻網
    17小時前161
  8. 黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優
    11/6 09:382016
  9. 〈雙人枕頭〉張錦華驚傳過世！　大咖天后現身靈堂
    17小時前162
  10. 夏如芝被酸「講話怪怪的」張捷霸氣護妻
    18小時前84
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合