黃明志女友不離不棄　黃小柔黃國倫力勸「快閃」

記者葉文正／台北報導

大馬歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，一度因失聯遭警方通緝，5日凌晨他主動投案，當時她身邊有名清秀女子陪伴，就是他交往15年的化妝師女友Sarah，據了解Sarah外型神似「越南林志玲」海倫清桃；藝人黃小柔、黃國倫、寇乃馨今天出席家居品牌 SUNDAY HOME迪士尼快閃展活動，被問此事，黃小柔和寇乃馨都力勸Sarah：「快閃吧，要設立停損點。」

▲黃國倫(左起)寇乃馨與黃小柔出席活動。（圖／SUNDAY HOME提供）

寇乃馨認為：「如果你跟一個男人長期在一起，沒有辦法改變他，我覺得是不是好的良配，就是看你們2人是否變更得好？」她舉自己和黃國倫的例子，「我們結婚之後都變成可愛的樣子，但如果你跟一個人在一起之後，發現對方還是很暗黑，你如果真的不能改變他，那你就閃吧，而且我覺得要改變另一個人很 難。」黃國倫認為：「浪子就是浪子。」寇乃馨也建議：「如果你覺得不對勁，女生就要趕快閃，要設立停損點。」

▲黃小柔熱愛迪士尼的各種商品與活動。（圖／SUNDAY HOME提供）

黃小柔則說：「很可惜，要是我是Sarah的媽媽，我會心疼，會覺得她要趕快閃 ，而且聽說Sarah的條件非常好，也很有才華。」黃小柔認為愛情這種東西很難說，外人看不清，「但如果我以家人或朋友身份，會輔導Sarah快速離開，先彼此冷靜一些時間，15年發現這個事情不容易，她怎麼會不知道？這件事情搞不好是個轉捩點，離開對女生是好的，她要做選擇。」寇乃馨也說：「一定要先珍愛自己，才能去談感情，愛情應該是讓我們更好才是對的。」