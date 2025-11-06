夏如芝被酸「講話怪怪的」　張捷霸氣護妻：我很幸運！

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人張捷和女星夏如芝2020年結婚，婚後育有一個寶貝女兒。他日前上傳一家人外出吃飯的影片，也公開了老婆對他撒嬌說「最愛老公了」的模樣，沒想到卻被部分網友酸「講話怪怪的」。對此，張捷5日發文護愛，坦言有點生氣。

▲張捷和夏如芝結婚多年，感情仍舊甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷曬出夫妻倆的合照，透露夏如芝在螢幕上是個美麗、酷帥又有氣勢的人，但其實私下完全不同，反而超級愛搞怪、會亂鬧、甚至有點搞笑。對於有人批評夏如芝在影片中說話的方式，張捷解釋說：「其實那是她『撒嬌』的聲音啦～她只有在心情很好、在我面前才會這樣說話。」

▲張捷日前曬出老婆的撒嬌片段。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷也表示，能看到夏如芝最真實、最放鬆的一面，讓他覺得無比幸運，「她常說自己被我寵得像孩子，我也常笑說『家裡有兩個女兒』。祝大家也能遇到那個願意讓你展現全部樣子的伴侶～最後也謝謝好多幫我們說話的朋友。」

▲張捷發文護愛。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

【張捷全文】

這是我老婆夏如芝～

她在螢幕上總是美麗酷帥又有氣勢

但其實私底下完全不是這樣⋯

是個超級愛搞怪、會亂鬧、甚至有點搞笑的人

上次影片有人說芝芝講話怪怪的

其實那是她「撒嬌」的聲音啦～

她只有在心情很好、在我面前才會這樣說話

能看到她最真實的一面，我真的很幸運！

她常說自己被我寵得像孩子

我也常笑說「家裡有兩個女兒」

祝大家也能遇到那個

願意讓你展現全部樣子的伴侶～

最後也謝謝好多幫我們說話的朋友