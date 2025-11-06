李國毅回歸！新戲以「台灣重大刑案」為靈感　蓄鬍到警局持槍實習

記者黃庠棻／台北報導

由文化內容策進院主辦的「2025TCCF創意內容大會」近日於南港展覽館登場，最受矚目的社會寫實犯罪劇《成名在望》正式亮相，找來李國毅、姚淳耀、蔡亘晏主演，黃金卡司齊飆演技，共同演繹這場「夢想在成長路上被現實呑噬，生活成了生存」的社會寫實故事。

▲《成名在望》由李國毅、姚淳耀、蔡亘晏主演。（圖／瀚草文創提供）

姚淳耀飾演的羅冠豪原本前途無量，理應成為備受矚目的科技新貴，卻因為突發的意外轉折，成了一名在汽車保養廠工作的落魄男子，他笑說「劇組特別安排我去汽車維修場實習，從對車子一竅不通，到能拆解零件、換機油、換輪胎，很有成就感！只是練習完開自己的車回家，都會戰戰兢兢地想，不知道輪胎有沒有鎖緊？」

在《成名在望》中，姚淳耀以略顯頹廢的外表，展現角色的掙扎與沈重。他提到羅冠豪這個角色的特別之處在於個性的轉變「從高中生成長為成年人，每個階段都有截然不同的轉變與層次，和我本人的個性也很不一樣，詮釋起來很有挑戰。」

李國毅在劇中飾演不得志但堅守正道的警察陳志偉，為了呈現角色歷練後的形象，他特別留起鬍子，展現前所未見的全新樣貌，他表示「從角色內心轉變，到整個外型的塑造，跟以往的角色都有很大的不同。」角色個性外冷內熱、理性與情感交錯，他坦言「我能理解志偉冷靜外表下藏著強烈情感的狀態，現實生活中我們都曾經在理性和情感之間掙扎。不過我自己會讓情緒釋放，不會那麼壓抑或極端。」

為了貼近角色，李國毅刻意壓抑自然反應，體會理智被痛苦禁錮的矛盾感，更為了詮釋刑警的專業形象，接受特別訓練，包括持槍、攻堅、防守等等實作，他深有感觸地說「對我而言，這不只是演一個刑警，而是在問自己：『當正義失靈，人還能保持人性嗎？』正義若無人性支撐，就會變得冰冷；人性若無正義引導，就可能會墮落。這股人類內在本能與外在秩序的拉扯，是這個角色表演的重點。」

蔡亘晏在《成名在望》飾演嫁入豪門的女團偶像魏欣妤，一開始接到邀約相當興奮，讀完劇本後被角色成長歷程深深吸引「欣妤對人生的藍圖有自己的想像，從年少的純真陽光，逐漸變成連自己都不認識的模樣，為友情付出，也曾因迷茫做出自私的選擇。」

談到自己與角色最像的地方，蔡亘晏笑說是年輕時都有一個歌手夢。她更透露，第一季的欣妤較為壓抑內斂，第二季則更果決剛強「彷彿重新找回高中時那份不服輸的力量。」談到飾演女團偶像的挑戰，她笑言「唱跳全都親自上陣，開拍前還和管罄一起練舞練唱，很謝謝她的陪伴讓我心安，要催眠自己是唱跳偶像，真的超難！」

《成名在望》由《模仿犯》、《誰是被害者》等幕後核心團隊傾力打造，故事講述高中好友陳志偉（李國毅飾）、魏欣妤（蔡亘晏飾）、羅冠豪（姚淳耀飾），十多年後在一場重大綁架案中，以警察與被害人身分重遇。

當年閃耀的青春回憶與真摯友情不再，取而代之的是陌生與謊言。隨著陳志偉偵辦這場不單純的綁架案，企圖幫助魏欣妤救回先生邱隆泰（黃迪揚飾），卻一步步陷入歹徒的計謀。一場精心策畫的復仇，卻同時也揭開當年十八歲深藏三人心中的意外真相。

監製湯昇榮提到《成名在望》是受到台灣重大刑案的啟發而創作「劇中的三位主角其實就像我們每一個人，懷抱著夢想出發，隨著經歷社會化與世俗化的過程，內心也逐漸產生了變化。」

《成名在望》主創團隊陣容堅強，監製湯昇榮，第一季導演羅安德，第二季導演陳冠仲，編劇鄭心媚、溫慧明、熊廷弼、劉蕊瑄、蔣希汶、施承佑共同創作，李國毅、蔡亘晏、姚淳耀領銜主演。東森電視事業股份有限公司、文化內容策進院、中華電信股份有限公司、合影視有限合夥聯合出品，瀚草文創事業股份有限公司製作，預計2026年播出。