黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

大馬歌手黃明志涉及台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，不僅扯出毒品及謀殺嫌疑，他目前被警方扣押進行深入調查，多位知名網紅都出面爆料，包括「最強奶媽」謝薇安、性感DJ網紅MIGA美家及「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）等，引發高度關注。

雪碧和謝侑芯是閨蜜，被指是介紹好友和黃明志認識，她強調兩人並無深交，痛斥外界的伴遊說，認為不應該將一位喜愛出國的女性標籤為伴遊，強調謝侑芯並未接觸違禁品，「難道一個女生很愛出國，就要被你們冠上是伴遊嗎？你們的思維就是這麼簡單嗎？」

另一方面，有「最強奶媽」封號的謝薇安則指控黃明志曾試圖將毒品責任推給謝侑芯，並透露：「我其實當天也知道『那個人』就在現場了！還知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」直言謝侑芯在OnlyFans的收入相當可觀，並不需要依賴性交易。

此外，DJ網紅MIGA美家在9月曾收到黃明志商業合作邀約，當時黃明志提到「單獨相處談合作」、「出國面試機會」、「幫我訂酒店」、「有沒有喜歡吃什麼餐廳」、「會不會喝酒」等等，她直覺有異而拒絕，「那份直覺救了我一命。」

「台灣最強AV女優」娃娃也曾受邀至大馬參加神秘之旅，雖然澄清未收取金錢，卻承認曾接觸違禁品，曾是AV導演的圤智雨則公開了娃娃與黃明志的私密對話，在黃明志來台期間，兩人相約在中和見面開房，且對話相當露骨，「所以不要再跟我說，娃娃好險好險，她根本是，還會傳私密照誘惑黃明志的人，請不要把自己當成受害者。」

