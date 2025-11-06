ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃小愛泡溫泉激吻男友放閃！
「5個重點」讓愛情長久不衰
被問薛仕凌閃兵！黃迪揚妙回
黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

記者田暐瑋／綜合報導

大馬歌手黃明志涉及台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，不僅扯出毒品及謀殺嫌疑，他目前被警方扣押進行深入調查，多位知名網紅都出面爆料，包括「最強奶媽」謝薇安、性感DJ網紅MIGA美家及「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）等，引發高度關注。

雪碧和謝侑芯是閨蜜，被指是介紹好友和黃明志認識，她強調兩人並無深交，痛斥外界的伴遊說，認為不應該將一位喜愛出國的女性標籤為伴遊，強調謝侑芯並未接觸違禁品，「難道一個女生很愛出國，就要被你們冠上是伴遊嗎？你們的思維就是這麼簡單嗎？」

▲黃明志捲入謀殺案。（圖／翻攝自臉書）

▲黃明志捲入謀殺案。（圖／翻攝自臉書）

另一方面，有「最強奶媽」封號的謝薇安則指控黃明志曾試圖將毒品責任推給謝侑芯，並透露：「我其實當天也知道『那個人』就在現場了！還知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」直言謝侑芯在OnlyFans的收入相當可觀，並不需要依賴性交易。

此外，DJ網紅MIGA美家在9月曾收到黃明志商業合作邀約，當時黃明志提到「單獨相處談合作」、「出國面試機會」、「幫我訂酒店」、「有沒有喜歡吃什麼餐廳」、「會不會喝酒」等等，她直覺有異而拒絕，「那份直覺救了我一命。」

▲▼Miga美家。（圖／翻攝自Facebook／Miga美家）

▲Miga美家。（圖／翻攝自Facebook／Miga美家）

「台灣最強AV女優」娃娃也曾受邀至大馬參加神秘之旅，雖然澄清未收取金錢，卻承認曾接觸違禁品，曾是AV導演的圤智雨則公開了娃娃與黃明志的私密對話，在黃明志來台期間，兩人相約在中和見面開房，且對話相當露骨，「所以不要再跟我說，娃娃好險好險，她根本是，還會傳私密照誘惑黃明志的人，請不要把自己當成受害者。」

▲▼翁雨澄（娃娃）。（圖／翻攝IG／princessdolly0428.tw）

▲翁雨澄（娃娃）。（圖／翻攝IG／princessdolly0428.tw）

黃明志謝侑芯

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放話：把情侶放閃的事全做一遍

獨家／第一位在韓發片的華語歌手是他　紅到買13間房...卻被禁上電視N次

黃明志揪好友極樂泰國團！　黑暗行程發毒誓封口…特愛第三性公關

范姜彥豐前東家凱渥「粿粿很沒水準」知情人士全說了！爆婚後解約內幕

黃明志泰國開飯店「佳麗8千」！揭密男人後花園：只要你要都可以找到

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

唐嫣陸劇遭央視撤檔！編劇爆「襲警3醜聞」播出喊卡…2台星受牽連

粿粿偷吃「昔遭警告會變成可怕的人」　4年前預言片段被挖出

粿粿、范姜彥豐價值觀疑早分歧　「昔抱怨尪省錢過頭」片段被挖

曾喊「男友要比爸爸帥」　木村拓哉大女兒戀愛了...男方身份超大咖

王子遭喜鵲娛樂切割！「插足粿粿婚姻高層震怒」犯2大錯公司封殺

婚後消失11年！　玉女歌手復出開唱「緬懷好友坣娜」

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

當你直播連線到始源 但0人相信你...

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

陳喬恩最怕朋友「催生」！ 強調「順其自然」：現在很爽

趙露思擺脫前公司後發新歌了　「唱全英文」錄音超認真

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

王淨甜曝曹佑寧生日禮：下次問他啦！　婁峻碩太愛椅子「被焦凡凡下禁買令」

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

《鬼滅之刃無限城》大陸定檔1114！時長「155分無刪改」強調1重點

信義區街頭演出到一半「他被原唱突襲」！李千娜驚喜現身…加碼1舉動嗨爆

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

唐嫣陸劇遭央視撤檔！編劇爆「襲警3醜聞」播出喊卡…2台星受牽連

黃明志泰國開飯店「佳麗8千」！揭密男人後花園：只要你要都可以找到

11月6日星座運勢／水瓶要有大格局！　處女開始曖昧情

身分證「曾被登記為奴」81歲翻身拿金鐘！葉輝龍淚：太太跟我吃很多苦

黃明志揪好友極樂泰國團！　黑暗行程發毒誓封口…特愛第三性公關

開第一槍　黃明志跨年壓軸演唱「被除名」！縣府證實

黃明志投案「15年正牌女友」一路陪伴　清秀照曝光

