被爆和好友熱戀ing！　王心凌首露面認了「有親密伴侶」

▲王心凌出席「心路基金會歲末募款記者會」。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

王心凌今（5日）出席「心路基金會 歲末募款記者會」，為遲緩兒童發聲盡心力，而她日前被爆出與好友吳克群一同現身機場，更有報導指出2人在飛機上互動親密，被疑熱戀ing，對此，王心凌低調表示跟吳克群是很好的朋友，被問有無望像陳漢典與LULU一樣從朋友昇華成戀人？她則再度強調：「他一直都是我很好的朋友。」也透露新聞一出，2人沒多做討論，「好朋友有些事情不用說太多。」

▲▼王心凌表示和吳克群只是好朋友。（圖／記者湯興漢攝）



她近來忙於巡演，將在明年1月23、24日第5度唱進台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，還會赴美國開唱，工作行程滿檔，對於感情狀況，她笑說，「我努力囉，努力很重要。」至於目前身邊有無對象？她說：「有很多好朋友，但現在比較忙還是在工作，工作現在是我最親密的伴侶。」

王心凌透露跨年已有工作安排，明年在小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」收官場，隨後進入農曆春節，她表示休假時間大多都是在陪伴家人，「空檔時間留給家人，媽媽都會來台北找我，工作、家人盡量維持平衡。」她的「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」獲好評，會想唱進大巨蛋？她表示：「那是以後的事情。」至於新專輯計畫？她笑說：「 現在一點眉目都沒有。」

