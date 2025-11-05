「微風女神」認了跟王子玩過狼人殺！　郭源元露面親揭私下關係

記者黃庠棻／台北報導

「微風女神」郭源元2014年和陳若穎、梁以辰、陳艾熙共組女子團體Breeze，2014年轉戰圖文創作，累積不少作品，預計將在這兩個月推出第三本繪本，在戲劇上面也客串了不少作品。今（5）日出席「愛麗絲拯救仙境沉浸之旅-台北站」展覽記者會，擔任代言大使。

▲郭源元出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

郭源元透露自己每天會3個小時在滑社群軟體，除了從中找尋創作靈感之外，也很喜歡在Threads上觀看「台灣動森居民」的溫暖故事，笑說自己喜歡偏向溫馨、可愛的貼文。不過，被問到是否關注近期「粿王風波」，她也坦言「難免會看到」。

被問到是否與事件當事人粿粿、王子（邱勝翊）、范姜彥豐合作過，她透露自己與3人都沒有在工作場合上碰過，只與王子在6、7年前有一起玩過狼人殺，但雙方私底下不太會聯繫，直言兩人是「沒有私交」的關係，也透露看到新聞爆發沒有訝異，單純只有「看到一個新聞、故事的感覺而已」。

▲王子捲入范姜彥豐與粿粿婚姻風波。（圖／翻攝自Facebook／王子 邱勝翊、Meigo粿粿）