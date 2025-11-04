一隻阿圓玩拖曳傘「繩子突然斷開」！　她險遭勒脖：真的有嚇到

記者蔡宜芳／綜合報導

知名YouTuber「一隻阿圓」以旅遊和美食內容受到廣大關注，目前頻道追蹤人數已突破93萬。她4日在社群公開玩拖曳傘斷繩的驚險瞬間，提醒網友出國旅遊「一定要注意安全」。

▲一隻阿圓先前出國玩拖曳傘，發生驚險意外。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

在阿圓上傳的片段中，她和友人一起玩水上拖曳傘，兩人飛在空中正玩得開心之際，連接傘的繩子卻突然斷掉，兩人也因此從高空掉入海中。阿圓和朋友為此驚魂未定地直說「這是一個環節嗎」、「效果嗎」，所幸最後安全上岸。

▲阿圓玩拖曳傘卻發生斷繩意外。（圖／翻攝自Threads／nanaciaociao）

阿圓在上岸後，透露自己在斷繩的瞬間，被設備敲到頭，頓時人生跑馬燈走了一遍。她也透露，自己脖子有被繩子纏繞到，「但當下不知道哪根筋通了，我立刻把繩子繞出我的脖子……真的有嚇到。」

阿圓的驚險片段公開後，引來不少網友關心留言「還好你們平安無事，真的很危險」、「還好是掉到海裡」、「還好沒被繩子弄到身體！！超可怕」、「這東西發生很多意外！只是沒被爆出來」。