護理女神命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明：違禁品對方提供

記者陳芊秀／綜合報導

31歲網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，又牽扯出同房黃明志涉毒品案，事件持續延燒，其中「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）談及3月曾被邀前去馬來西亞神秘旅行，被對方說服嘗試「那些東西」，並寫下「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，卻意外引發外界諸多負面揣測。她昨日（3）晚間發出6點聲明，強調自己「沒有收錢」，純粹是因為受「非常喜歡的偶像」本人邀約而赴約，並非由「飲料網紅」引薦的伴遊工作，希望能釐清外界對她的誤解。

▲謝侑芯在馬來西亞猝逝，「台最強AV女優」娃娃日前提及3月曾受邀去當地旅遊。（圖／翻攝自Threads）

娃娃聲明第一點強調：「我沒有收錢。純粹是因為對非常喜歡的偶像的邀約而赴約。」第二點是表明自己從未想像能成為對方的另一半，「但我不能接受的，是欺騙」。第三點是說明每個人都有交友權利，也有對交友審查的界線，她表示尊重。第四點她強調自己雖然「是一個成人女優，但我也是一個平凡人」，同樣「會有想紀錄的人生體驗」。

▲娃娃透露3月受邀去馬來西亞神秘旅行，提及被說服嘗試「那些東西」引發外界揣測。（圖／翻攝自Threads）

接著第五點，娃娃嚴正駁斥外界傳聞，「不是你們所謂『飲料網紅』引薦去的馬來西亞，不是去拿錢陪人家伴遊，不是工作」，而是「受本人邀請去往馬來西亞旅遊的」。針對全案最關鍵的違禁品爭議，娃娃在第六點聲明直指，「所有相關違禁品都是去馬來西亞後對方提供的」，她本人「不可能也沒有攜帶任何違禁品出台灣的海關也沒有進馬來西亞海關」。

娃娃最後表示，之後「不會再發表任何關於此案的文章」，懇請外界「給我一點時間調適心情」。

▲娃娃6聲明，強調沒有收錢，違禁品對方提供。（圖／翻攝自Threads）

【娃娃聲明全文】

第一，我沒有收錢。純粹是因為對非常喜歡的偶像的邀約而赴約。我想有些認識我比較久的朋友，都會知道我有多喜歡他與他的音樂創作。

第二，我從來沒有奢侈的去想像自己能成為對方的另一半，我根本沒有這個資格，這點我很明白。但我不能接受的，是欺騙。

第三，每個人都有自己交友的權利，也有不同對交友審查的界線。有的人可以接受，有的人不行，我也尊重每個人的私人界線。

第四，我是一個成人女優，但我也是一個平凡人。我也會有想紀錄的人生體驗，就如同所有的一般人一樣，拿來紀錄生活，發洩情緒。

第五，我不是你們所謂「飲料網紅」引薦去的馬來西亞，不是去拿錢陪人家伴遊，不是工作，我是受本人邀請去往馬來西亞旅遊的。

第六，所有相關違禁品都是去馬來西亞後對方提供的。我不可能也沒有攜帶任何違禁品出台灣的海關也沒有進馬來西亞海關。

以上聲明，並且之後不會再發表任何關於此案的文章。謝謝關心我的朋友們，請給我一點時間調適心情，謝謝。