看GD演唱會手燈突然沒電　派翠克被粉絲暖到：台灣人真的太善良

南韓巨星GD（權志龍、G-DRAGON）於 1、2 日在台北大巨蛋舉辦《Übermensch》返場安可演唱會，吸引大批粉絲湧入朝聖。演出第二天，包括小S（徐熙娣）、林心如、李聖傑等藝人都到場支持。其中，與小S一同獲得金鐘獎「最佳綜藝節目主持人獎」的派翠克（柳柏丞）也現身觀賞，演唱會結束後，他在社群分享收到了許多粉絲贈送的應援小物與貼心幫助，開心表示「天啊！台灣人真的好善良！」

▲GD舉辦演唱會。（圖／翻攝自IG／派翠克）

身為綜藝節目主持的派翠克，之前就時常cover GD的歌曲或是穿搭，一直自稱是「信義權志龍」，這次親臨偶像演唱會，他激動直呼「龍哥的演唱會依然帥到爆！」並在社群發文分享當晚的暖心插曲。

派翠克透露，演唱會才開場不到半小時，手燈竟意外沒電，他只好鼓起勇氣向左邊觀眾求助「不好意思，這問題有點荒謬，但請問你身上有電池嗎？」沒想到對方真的有電池，雖然是剛換下來的舊電池，仍熱心借他暫時撐場。不料，幾首歌後燈又再度熄滅，右邊的觀眾立刻遞上兩顆新電池，貼心地說「你沒電了吧？這是新的給你用。」

▲派翠克看GD演唱會遇超暖粉絲送電池急救。（圖／翻攝自IG／派翠克）

「天啊！台灣人真的好善良！」派翠克表示，左邊的觀眾不僅送他多樣應援小物，演唱會結束時更陪他一路走到門口，讓他感嘆這趟不僅看見龍哥的魅力，更感受到滿滿的人情溫度。

