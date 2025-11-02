直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王GD（G-DRAGON）1、2日在臺北大巨蛋舉辦《Übermensch》返場安場演唱會，他7月來台唱小巨蛋時，慶功宴前往金豬食堂，本次大巨蛋的餐廳也選了同個餐廳，業主在臉書公告「包場」，許多粉絲猜到他的蹤跡，不到9點時已經擠滿人潮。直到深夜11點多，他終於現身，好友李洙赫也從同一台車下來緊跟身後。

▲GD唱完大巨蛋直奔金豬，搭千萬豪車現身。（圖／記者莊喬迪攝）



GD結束演唱會後，他在深夜11點多搭乘千萬等級的賓士邁巴赫，先由貼身保鑣虎哥下車確認動線，然後他才率性地撥著頭髮進入餐廳，身上還穿著「米奇」上衣，相當俏皮。好友李洙赫則是從另外一邊車門下車，緊跟在身後走進金豬。

▲李洙赫緊跟身後。（圖／記者莊喬迪攝）



金豬現場吸引破千人圍觀，更有路過的一對日本情侶檔看到人潮，上前詢問「誰？」得知是GD後，男生睜大眼睛、不敢置信：「誒？韓國那個？」馬上排入隊伍，準備等待天王到來。餐廳現場也出動逾10位員工拉起人龍，以防歌迷跨越馬路。

不僅如此在天王抵達前，為維持安全，韓國保鏢也出面用英文表示「後退5步」，擔心站到車道上的歌迷，另外還有警方到場維持秩序，調節完位置後，韓保雙手合十說「Thank you」感謝粉絲配合。