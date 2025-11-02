ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
直擊／GD開金口撩妹「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王GD（G-DRAGON）1、2日在臺北大巨蛋舉辦《Übermensch》返場安場演唱會，演出來到第二天，他在唱到最後一首歌〈DRAMA〉前，躺在舞台上享受粉絲的尖叫聲，並回想到過去的MAMA回歸舞台已經過了1週年，他表示「這場旅程是從2024年的Mama，然後還有《Good Day》活動」，他也再度證實BIGBANG即將回歸，「但4月有一個音樂節（科切拉），我和我的Boys，我們準備好了，Bang Bang Bang！」全場嗨翻。

▲▼GD 。（圖／讀者提供）

▲GD大巨蛋演唱會迎來第二天。（圖／讀者提供）

GD演唱會進入尾聲，他在唱完〈TOO BAD〉後，邊享受著粉絲的尖叫聲，邊躺到舞台下，期間還發生「麥克風」離家出走事件，不小心滾下台，他急忙把麥撿回來，確定麥沒事，才繼續與歌迷對話。回想1年前與成員BIGBANG踏上MAMA舞台，如今已經過了1年。

▲▼GD 。（圖／讀者提供）

▲GD霸氣表示「我和我的男孩們準備好了」，預告團體回歸唱科切拉。（圖／讀者提供）

明年BIGBANG也即將合體，前往音樂節科切拉，GD更加碼暗示「我還有些真的很特別的⋯」，但他最後沒有揭曉答案，只有保證成員會合體，且「我和我的Boys，我們準備好了，Bang Bang Bang！如果你們有興趣，不要錯過，千萬不要錯過！」

台下反應超熱烈，GD特地拔下耳機聽，無奈粉絲聲音太模糊，他還幽默笑喊：「給他麥，我真的很想知道他在說什麼。」後來他才聽懂「BIGBANG forever」，跟著喊話，又虧粉絲「你們真的很喜歡說話欸」，作勢要把麥丟給觀眾，但又笑喊「先讓我說完，這樣我很困惑」。

▲▼GD 。（圖／讀者提供）

▲GD撩粉絲「跟我回去」。（圖／讀者提供）

只是他在說話的期間，也有熱情歌迷大喊「權志龍我愛你」，卻引起其他區域的觀眾不滿，當場就大吼「閉嘴」，隔空吵起來，氣氛瞬間飄出尷尬氛圍，所幸GD本人沒聽清楚，沒發現台下在吵架。

最後他再度預告團體BIGBANG明年即將20週年，「BIGBANG不是只有我，我是BIGBANG的一部分」，台下此時又大喊「不要走」，他靦腆地切換中文回應「你去哪？」、「跟我回去」，引起陣陣歡呼聲。

▲▼GD 。（圖／讀者提供）

▲GD第二天同樣站上花車與粉絲互動。（圖／讀者提供）

演唱會迎來安可時，在歌迷唱著〈無題〉的歌聲下，GD再度站上花車環繞大巨蛋，不同的是，他2日背著超大的雛菊手燈版的氣球，並從另一側現身，他站在高處一一注視的歌迷，全場粉絲陷入瘋狂。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

GDG-DRAGON

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

