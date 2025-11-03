專訪／睽違24年回歸小螢幕！陸小芬疫情「收掉芳療副業」親曝原因

記者黃庠棻／專訪

金馬影后陸小芬息影近20年，2023年以電影《本日公休》回歸演藝圈，一舉拿下第25屆台北電影節最佳女主角獎，近日又在溫情勵志電視劇《接住流星的人》中飾演真實人物「江柑師姑」，以溫暖的性格成立輔導班，接住沒有錢補習的孩童。近日，陸小芬接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了拍攝趣事。

▲陸小芬睽違多年回歸小螢幕。（圖／記者林敬旻攝）

陸小芬睽違24年回歸小螢幕，飾演以真實人物為原型的「江柑師姑」，她在劇中以沉靜、溫柔卻堅毅的姿態，接住了一群從破碎家庭中長大的孩子，也溫暖了他們的心，談到接拍這個角色的契機，她透露「讀完劇本之後，覺得江柑師姑很了不起，所以想要更深入地認識這塊，也覺得社會陰暗、弱勢的小孩真的存在的」。

接拍前，陸小芬其實也有所顧慮，認為《接住流星的人》是一部真人真事的兒少劇，直呼「第一次要跟這麼多小朋友演戲，很有挑戰性」，雖然害怕卻很有動力，幸好與多位小朋友有過對手戲之後「撞擊出一個光亮的火花」。

為了拍攝《接住流星的人》，陸小芬也跟江柑師姑本尊見面，她笑說兩人被說外型很相似，沒想到個性也很像，雙方都是「聲音很宏亮，見人就笑，不會小鳥依人，不愛撒嬌」的人，親自接觸之後她認為對方「內心很單純，沒有複雜的心態，不會因為有錢就有氣勢，她心很軟，把自己的能量、力量，無條件給予並接住這些弱勢小孩」。

陸小芬也強調，自己親自去過江柑師姑課輔班的地區三重，直言「那邊很多幫派啊，小朋友沒地方去的話，很容易走偏」，幸好對方成立了課輔班，有一個像避風港的地方收留下課後的弱勢兒童，感性說道「她是小孩很大的依靠，是個人間菩薩，如果沒有她，這些小孩的人生會不一樣」。

時隔24年再演電視劇，陸小芬直言心情「完全不一樣」，回憶剛出道那個時候，她直呼「當時比較沒準備，比較不能適應」，在多年以後回歸小螢幕，她大讚「這次團隊很優秀，挑戰性很高，這種戲不可多得」，而先前她因為健康因素息影，談到目前的身體狀態坦言「現在都很好，工作沒有像之前疲憊」。

對此，陸小芬表示「人是需要休息的，尤其是藝人，不能一直帶著疲憊的心，休息很重要」，現在的她會適時地調整身心，在空閒的時間會做一些瑜伽、肢體伸展來達到身心平衡，加上飲食配合且勁量不熬夜，一年做一個大檢查，半年做一個小檢查，基本上健康檢查「沒有太多紅字」。

▲陸小芬分享自己的養生秘訣。（圖／記者林敬旻攝）

過去，陸小芬曾發展副業，開設芳療工作室，後來在SARS期間把工作是收掉，坦言「覺得自己不太適合」，笑說自己的個性比較龜毛，希望每一個細節都做到最好，後來發現自己不適合對外經營，尤其是人事管理對她來說相當費神，決定把頌缽音療、芳療等技巧拿來療癒自己與照顧家人。

▲陸小芬過去發展副業，選擇在SARS期間收掉。（圖／記者林敬旻攝）

出道多年，陸小芬被問到之後還有什麼想要挑戰的角色，她笑說「現在演戲心情跟以前很不一樣」，坦言自己「是文、是武都可以勝任」，未來有一些作品還在挑選，由於還不太能公開，只能低調透露「類型不太一樣」，等到確認之後自己就會盡全力投入表演。

▲陸小芬坦言表演「文、武都能勝任」。（圖／記者林敬旻攝）