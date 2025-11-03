ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

黃明志「恐關2年打3鞭」驗出4毒品
她FB、LINE 1功能關掉：快樂多了
葛斯齊赴于朦朧現場發生怪事
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃明志 謝侑芯 李洙赫 GD 李春才 范姜彥豐 粿粿 鄭家純

專訪／睽違24年回歸小螢幕！陸小芬疫情「收掉芳療副業」親曝原因

記者黃庠棻／專訪

金馬影后陸小芬息影近20年，2023年以電影《本日公休》回歸演藝圈，一舉拿下第25屆台北電影節最佳女主角獎，近日又在溫情勵志電視劇《接住流星的人》中飾演真實人物「江柑師姑」，以溫暖的性格成立輔導班，接住沒有錢補習的孩童。近日，陸小芬接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了拍攝趣事。

▲陸小芬專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸小芬睽違多年回歸小螢幕。（圖／記者林敬旻攝）

陸小芬睽違24年回歸小螢幕，飾演以真實人物為原型的「江柑師姑」，她在劇中以沉靜、溫柔卻堅毅的姿態，接住了一群從破碎家庭中長大的孩子，也溫暖了他們的心，談到接拍這個角色的契機，她透露「讀完劇本之後，覺得江柑師姑很了不起，所以想要更深入地認識這塊，也覺得社會陰暗、弱勢的小孩真的存在的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《接住流星的人》。（圖／大愛提供）

▲《接住流星的人》由陸小芬主演。（圖／大愛提供）

接拍前，陸小芬其實也有所顧慮，認為《接住流星的人》是一部真人真事的兒少劇，直呼「第一次要跟這麼多小朋友演戲，很有挑戰性」，雖然害怕卻很有動力，幸好與多位小朋友有過對手戲之後「撞擊出一個光亮的火花」。

▲《接住流星的人》。（圖／大愛提供）

▲《接住流星的人》由陸小芬主演。（圖／大愛提供）

為了拍攝《接住流星的人》，陸小芬也跟江柑師姑本尊見面，她笑說兩人被說外型很相似，沒想到個性也很像，雙方都是「聲音很宏亮，見人就笑，不會小鳥依人，不愛撒嬌」的人，親自接觸之後她認為對方「內心很單純，沒有複雜的心態，不會因為有錢就有氣勢，她心很軟，把自己的能量、力量，無條件給予並接住這些弱勢小孩」。

▲《接住流星的人》靈感來自慈濟三重「心芽班」課輔志工真實故事。（圖／北投映像電影有限公司提供）

▲《接住流星的人》由陸小芬主演。（圖／北投映像電影有限公司提供）

陸小芬也強調，自己親自去過江柑師姑課輔班的地區三重，直言「那邊很多幫派啊，小朋友沒地方去的話，很容易走偏」，幸好對方成立了課輔班，有一個像避風港的地方收留下課後的弱勢兒童，感性說道「她是小孩很大的依靠，是個人間菩薩，如果沒有她，這些小孩的人生會不一樣」。

▲《接住流星的人》靈感來自慈濟三重「心芽班」課輔志工真實故事。（圖／北投映像電影有限公司提供）

▲《接住流星的人》由陸小芬主演。（圖／北投映像電影有限公司提供）

時隔24年再演電視劇，陸小芬直言心情「完全不一樣」，回憶剛出道那個時候，她直呼「當時比較沒準備，比較不能適應」，在多年以後回歸小螢幕，她大讚「這次團隊很優秀，挑戰性很高，這種戲不可多得」，而先前她因為健康因素息影，談到目前的身體狀態坦言「現在都很好，工作沒有像之前疲憊」。

▲李國強、黃信赫在《接住流星的人》飾演課輔老師。（圖／大愛提供）

▲《接住流星的人》由陸小芬主演。（圖／大愛提供）

對此，陸小芬表示「人是需要休息的，尤其是藝人，不能一直帶著疲憊的心，休息很重要」，現在的她會適時地調整身心，在空閒的時間會做一些瑜伽、肢體伸展來達到身心平衡，加上飲食配合且勁量不熬夜，一年做一個大檢查，半年做一個小檢查，基本上健康檢查「沒有太多紅字」。

▲陸小芬專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸小芬分享自己的養生秘訣。（圖／記者林敬旻攝）

過去，陸小芬曾發展副業，開設芳療工作室，後來在SARS期間把工作是收掉，坦言「覺得自己不太適合」，笑說自己的個性比較龜毛，希望每一個細節都做到最好，後來發現自己不適合對外經營，尤其是人事管理對她來說相當費神，決定把頌缽音療、芳療等技巧拿來療癒自己與照顧家人。

▲陸小芬專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸小芬過去發展副業，選擇在SARS期間收掉。（圖／記者林敬旻攝）

出道多年，陸小芬被問到之後還有什麼想要挑戰的角色，她笑說「現在演戲心情跟以前很不一樣」，坦言自己「是文、是武都可以勝任」，未來有一些作品還在挑選，由於還不太能公開，只能低調透露「類型不太一樣」，等到確認之後自己就會盡全力投入表演。

▲陸小芬專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸小芬坦言表演「文、武都能勝任」。（圖／記者林敬旻攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陸小芬接住流星的人

推薦閱讀

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

8小時前

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

11/2 17:37

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

23小時前

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

9小時前

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

9小時前

謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因　家人痛心：只想要真相

謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因　家人痛心：只想要真相

8小時前

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

11小時前

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

19小時前

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

21小時前

黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「超慘下場曝光」還有3鞭刑

黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「超慘下場曝光」還有3鞭刑

7小時前

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

18小時前

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

11/2 12:46

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍

GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍
蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！
Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
佐藤健來台TICC開唱！　衝上6樓送禮還開放錄影

佐藤健來台TICC開唱！　衝上6樓送禮還開放錄影
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

看更多

【開聲音】4個月大寶寶給阿公就哭！奶音突冒3字...全家驚呆XD

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前0

專訪／睽違24年回歸小螢幕！陸小芬疫情「收掉芳療副業」親曝原因

38分鐘前0

謝瓊煖搭擋洪都拉斯演夫妻！　被突襲「冷笑話考驗」真實反應曝光

1小時前0

吳翰林脫掉上衣「下半身只穿裙子」被女閨蜜告白　親曝失戀經驗！

1小時前0

媽祖聖誕拍成電影…導演讀政大宗教研究所　台灣88間宮廟合作力挺

2小時前0

奧斯卡名導在台開片票房紀錄破了！黃鐙輝重現《左撇子女孩》叫賣

2小時前0

看GD演唱會手燈突然沒電　派翠克被粉絲暖到：台灣人真的太善良

2小時前0

曹佑寧被問「粿王」尷尬笑了！親揭私下關係…曝錄《全明星》內幕

2小時前20

讓坣娜倩影「AI動起來」　白冰冰趕製影片「留住她最美好一面」

3小時前36

王力宏合唱Ella影片突下架！　爆遭「獅子大開口」驚人版權費曝光

3小時前0

吳慷仁「16歲帥兒」背景超狂…竟是星三代！　成績太差遭老師體罰

讀者迴響

熱門新聞

  1. MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆
    8小時前4240
  2. 黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動
    11/2 17:37144138
  3. 護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品
    23小時前76101
  4. 護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」
    9小時前4258
  5. 22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」
    9小時前469
  6. 謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相
    8小時前2024
  7. 吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌
    11小時前1431
  8. 直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後
    19小時前124
  9. 快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？
    21小時前5267
  10. 黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「恐坐牢2年、3鞭刑」
    7小時前5447
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合