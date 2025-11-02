直擊／小S也來看GD！李洙赫續兩天入場大巨蛋　一現身3樓暴動狂拍

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王GD（G-DRAGON）1、2日在臺北大巨蛋舉辦《Übermensch》返場安場演唱會，演出來到第二天，小S、林心如等巨星到場朝聖，而他的死黨李洙赫也連續打卡兩天，在開場前10分鐘左右入席，3樓馬上一陣躁動，全場拿出手機狂拍，觀眾席的人都知道「李洙赫來了」。演出於晚間6點20分左右開始，GD穿著豪華花朵外套現身，第一首歌以〈Power〉揭開序幕，近4萬人響起幾乎掀頂的尖叫聲。

▲GD連續兩天在大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）



G-DRAGON返場安可演唱會來到最後一天，隨著場內燈光漸暗，他晚間6點20分左右緩緩從2樓升降舞台現身，以嗨曲〈Power〉、〈HOME SWEET HOME〉揭開序幕，他用中文說「大家好，好久不見」，接著切換英文，親切喊著「This is my home. Welcome to my home.（這是我家，歡迎來到我家），見到你們很高興，我是權志龍、龍哥」，台下以熱情尖叫聲回應，他加碼用中文告白「我愛你們」。

▲▼李洙赫續兩天入場大巨蛋支持GD。（圖／讀者提供）



現場氣氛熱烈，4萬人喊著「龍哥」，G-DRAGON則不好意思地笑喊「龍哥，我知道」，他轉換話題繼續說「今天是最後一天、最後一場秀，時間真的過得很快」，通常他在唱完〈ONE OF A KIND〉會帶領觀眾喊「swag」、「check」，今天也不例外，萬人嗨喊「check」，他帶來下一首歌〈CRAYON〉。

天王相隔4個月返台開唱，台下眾星雲集，小S、林心如等巨星到場朝聖，他的好友李洙赫更連續打卡兩天，稍早在6點10分左右，3樓一陣騷動，仔細一看是李洙赫入席3樓位置，他雖戴著帽子、圍巾，但高挑身材與帥氣造型擋不住光環，馬上引起各方搶拍，開演前意外有小插曲。