錄影現場遭「鵝」闖入！　胡瓜問「你最喜歡誰？」鵝竟回答了

記者葉文正／台北報導

《綜藝大集合》日前到台中大里的瑞和宮，才剛開始錄影，有當地民眾帶著穿著米妮衣服的寵物鵝闖入現場，引起胡瓜的好奇心，一上來就歪樓直接訪問這隻鵝說：「你最喜歡誰？」，鵝也像是有靈性一般的回應:「呱呱」，讓胡瓜喜出望外，又提出下一個問題:「你覺得誰最帥?」，鵝又再度回應:「呱呱」，無厘頭的訪問也讓全場笑翻。

▲胡瓜跟鵝對話。（圖／民視提供）

而胡瓜身為主持人，除了這有趣的寵物鵝之外，今天來到瑞和宮的天上聖母也不忘記他的任務，製作單位帶來了經典遊戲「祈福燒金紙」，每組六人參加遊戲，參賽者們輪流擲筊，一有人擲出「聖筊」就有燒金紙的機會，一次一張放置金爐中化給神明，直到下一位參賽者擲出聖筊，成功燒完最後一疊，並燒掉特殊金紙的參賽者即為贏家。胡瓜在訪問參賽者的過程中，其中一位媽媽相當熱情，除了獻舞、獻花之外，居然還要獻吻，讓胡瓜受寵若驚，甚至還與媽媽們一起共舞，還親自下場與這位媽媽觀眾一起玩「祈福燒金紙」同樂，讓整場笑聲不斷。

▲藝人們賣力玩遊戲。（圖／民視提供）

接下來的遊戲是「帶著媽祖渡海趣」，8位參賽者肩並肩躺在起點地上，木板當底座放在上方，開始滾動，將上面的人送到中間的水池後，8個人要透過合作的方式，一起進去水池，將水池裡面的水給溢出，直到水位線到達指定的地方，8個人重新肩並肩躺在地上，繼續傳送上面的人，送到指定平台就成功，秒數最短的隊伍獲勝。

節目準備新道具，不但購置了大水池，還叫了一台水車，讓藝人們大為驚訝，看著前面參賽者挑戰完之後，藝人們也燃起勝負欲，摩拳擦掌得想要趕緊挑戰，以為藝人們都會順利通關，沒想到從起頭開始，趴在藝人們身上體重破百斤的媽祖扮演者，就已經開始搖搖欲墜，抵達中間水池之時，藝人們因為急躁而動作太過粗魯，沒想到居然把媽祖扮演者給弄翻船了，而藝人們也在水池中跌的東倒西歪的，ROCK見狀趕快把媽祖的浮板給拉起來，但卻沒想到媽祖的扮演者還在水池中，讓藝人們著急忙慌得趕緊把媽祖拉上浮板繼續往終點走，最後藝人們也是使出九牛二虎之力才完成挑戰，看著他們亂七八糟的操作，讓一旁的觀眾全都笑得人仰馬翻，藝人組最後得分78秒，而冠軍獎金由68秒就完成挑戰的嶺東科大組給抱走。