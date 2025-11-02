快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

▲謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）



記者翁子涵／台北報導

網紅謝侑芯曾擔任護理師，加上身材相當驚人，是許多粉絲心目中的「護理師女神」，上月30日傳出過世，享年31歲，閨蜜悲痛證實噩耗，透露死因是在馬來西亞拍攝期間心臟病猝逝，AV女優吳夢夢及網紅雪碧等人都發文悼念，不料其死因卻今（2日）傳出驚人內幕，當地警方指出歌手黃明志也在現場，且從他身上搜出疑似毒品的藍色藥丸，引發外界譁然。

▲黃明志爆在命案現場被搜出毒品。（圖／亞洲通文創提供）



馬來西亞媒體報導，當地警方10月22日下午獲報，一名台灣女子在吉隆坡一處酒店客房內失去意識。員警趕抵現場，發現謝侑芯已無生命跡象，而歌手黃明志也在場，警方隨後從42歲的黃明志身上查獲9粒疑似毒品藍色藥丸，當場逮捕他，兩天後，黃明志被依相關法令起訴，他雖否認犯行，仍繳交保釋金獲准保釋。

謝侑芯的突然離世，其好友兼經紀人Chris沉痛透露，她是在當地拍攝時突發心臟病，現場急救無效。Chris強調，謝侑芯平時健康良好，沒有任何病史，家屬希望能釐清死因，目前暫列為心臟病發作，不料卻爆出疑似案情不單純，不過對此，黃明志目前沒有回應。

