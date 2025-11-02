30歲學霸男星實測「蔡依林9點半睡」成功了　親曝細節：一覺到天亮

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《接住流星的人》由「金馬影后」陸小芬主演，在片中飾演以真實人物為原型的「江柑師姑」，開設課輔班救助沒錢補習的兒童。劇中她找來李國強、黃信赫擔任課輔老師，近日兩人也登上節目宣傳戲劇。

▲黃信赫在《接住流星的人》飾演課輔老師。（圖／大愛提供）

李國強跟黃信赫兩人剛好都是「理工男」，李國強個性冷靜內向，現實生活中是台北大學企管系畢業，卻選擇了一條不一樣的路，走進演藝圈。李國強獲得2025台北電影獎非常新人，他說很多前輩跟他說戲棚下站久了就是你的「可是我看到更多是腳酸的人了」。

對此，李國強說戲棚下到底要站多久，沒有人說的準「與其去想那麼多，擔心那麼多，自己什麼時候才會紅，才會輪到自己，不如控制好自己可以掌控的事情」，因此他保持積極的心態，演好自己每一個角色，把握每一個事情「剩下的我覺得就是緣分跟運氣了」。

黃信赫在劇中是台大電機系畢業，私底下的他也是學霸，但戲裡個性一板一眼，角色跟他本人暖男的性格完全相反，當拿到劇本發現要暴走狠罵一個可憐的孩子時，當下就很抗拒，比較大的挑戰就是要把心情調適好「因為我自己本身的個性沒有那麼嚴格，對小孩會比較以愛的教育為主，但是角色的人設是比較嚴格」。

黃信赫跟李國強兩人年紀都是30歲，近期都開始著重養生。談到天后蔡依林的九點半入睡法，黃信赫坦言自己會盡量早睡，睡覺時間比平常提早半小時，一樣好睡，一覺到天亮，直言「每個禮拜我會去健身四天，就是讓自己多運動」。

除了養成運動習慣，黃信赫平常也會做一些比較簡單煎煮炒的料理「我通常調味都是用鹽、胡椒，口味也屬於清淡」，基本上就是吃飽，蛋白質跟青菜都吃夠。

大愛劇《接住流星的人》上檔後，可以看到李國強跟黃信赫兩人在課輔班教書時超認真的模樣。黃信赫在劇中更是騎摩托車在路邊等紅綠燈巧陸小芬，就被陸小芬邀請去課輔班教書。十月二十三日起，週一至週五，每晚八點在大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道同步播出。

