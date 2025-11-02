范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

記者張筱涵／綜合報導

鄭家純今（2）日發文分享月子中心與藝人、網紅合作的內幕，指出「全額免費入住其實非常少見」，並強調就算是免費，也不代表沒有任何成本。她的貼文被認為是在回應近期范姜彥豐與妻子粿粿針對「生產費用」說法不同，引發網友熱議的事件。

▲范姜彥豐和粿粿婚變爭議掀起熱烈討論。（圖／翻攝自IG）



粿粿先前透露「生產費用是自行負擔」，但范姜彥豐則表示，雖然手頭不寬裕仍希望能負擔部分開銷，之後保險理賠，自己改買精品包、單眼相機和電腦作為禮物。不少網友透過「保險理賠」這部分推測，兩人對「生產費用」的理解並不一致，女方可能指的是月子中心相關支出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭家純今天發文指出，一般網紅或藝人若與月子中心合作業配，「要全額免費其實比較難」，通常是以業配貼文的價碼作為交換條件，月子中心會提供折扣、房型升等，或在授權照片影片作為廣告使用的前提下，給予更多優惠。

她進一步解釋，若是較有知名度的網紅，可能會遇到設備普通的A級月子中心願意免費招待，但本人與經紀人會基於形象與社群經營考量，選擇只提供部分優惠的高級B級月子中心：「天后或天王嫂等級的藝人，月子中心甚至還要付代言費。」鄭家純強調，就算真的有高級月子中心願意免費提供，也不代表「完全沒成本」。

鄭家純也在留言區補充，之所以發文，是因為看到不少網友根據YouTube影片批評女方「說謊」，她認為這類資訊仍有必要讓大家了解一下。

當有網友留言表示：「女方不是說謊，只是任何人在幾年間都會發生數不盡的小事情​，她就將這些事情​說成為自己開脫的理由。就好像聖經密碼，一本聖經有近百萬單字，當然可以堆砌出所有你想看到的字句。」鄭家純則保持中立回覆：「我沒有要討論事件，就是他人家務事。」

▲鄭家純發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／鄭家純）