直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）於1、2日在臺北大巨蛋舉辦《Übermensch》安可返場演唱會，他在唱到〈DRAMA〉，感性告白過去的自己曾找不到自我，但後來終於找到，很感謝粉絲的陪伴。而他也提到明年4月BIGBANG即將前往Coachella（科切拉音樂節），令粉絲相當期待。

▲▼GD提及BIGBANG合體，期待明年4月前往Coachella。（圖／讀者提供）



G-DRAGON來到台北開唱，心心念念成員，他和觀眾分享BIGBANG即將在明年4月前往Coachella（科切拉音樂節），坦言團隊將會帶來特別舞台表演，「感覺會很有趣」。

與粉絲聊起心靈雞湯後，G-DRAGON走到主要舞台，先是講了「掰掰」，又反悔喊「等等」，於是幕後團隊先關了燈又緊急打開，然後他發覺自己有操控能力，調皮地玩起燈光，再次喊了「掰掰」與「等等」，燈光為他又關又開，他大笑：「哇，我獲得power了！」接著唱到〈DRAMA〉，抒情歌曲結束演唱會。

▲▼GD環繞大巨蛋時，花車突移動重心不穩險摔。（圖／讀者提供）



直到全場喊著安可，G-DRAGON驚喜站上花車，繞場大巨蛋，邊唱〈THIS LOVE〉與〈1 YEAR〉，只是他專注於粉絲互動，正在唱跳時，沒發現花車要往前移動，整個人往旁邊摔，但他很快站穩步伐，沒有釀成大禍，而他怕工作人員擔心不忘向下方鞠躬致意，表示自己人沒事。

回到舞台時，他唱著〈I BELONG TO YOU〉邊介紹樂隊與舞蹈團隊，再次展現誠意，用中文說「你們真好」、「謝謝」，演唱會來到尾聲，粉絲捨不得離去，也紛紛喊著「不要走」，他則俏皮地跳了一段舞，迎來最後一首歌〈UNTITLED〉。