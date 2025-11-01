直擊／王者踏上大巨蛋！GD皇冠加冕　男粉激動吼⋯他笑了：男孩冷靜

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）於1、2日在臺北大巨蛋舉辦《Übermensch》安可返場演唱會，他晚間6點25分左右緩緩從舞台2樓升降台上升，王者氣勢非凡，他穿著鑲滿花朵配件的外套並戴上華麗皇冠現身，現場近4萬V.I.P陷入一陣尖叫聲。

▲GD於1日在大巨蛋開唱。（圖／翻攝自GD IG）



G-DRAGON帶來本次專輯新歌〈POWER〉霸氣開場，接著脫下皇冠之後，他秀出一頭往後梳的俐落髮型，另一款帥氣的造型再度引起熱烈尖叫聲，並帶來第二首歌〈HOME SWEET HOME〉，隊友太陽、大聲的聲音傳來，全場氣氛嗨爆，他也用英文大喊：「Make some noise！」熱烈氣氛引爆全場。

現場氣氛超熱烈，G-DRAGON唱一唱也自動蹦出中文「好熱」，接著他切換成英文「哈囉台北，終於又再次見到你們了」，《Übermensch》安可場回到台北唱，他開心喊著：「歡迎來到安可場，

上次有來過的人舉手，你們知道我要幹嘛對嗎？」趁著談話空檔，他霸氣地撩起粉絲「Do you love me」，台下回應「Love」，他羞澀回答「I do」，情話讓人超心動。

▲GD與粉絲互動連連。（圖／翻攝自GD IG）



G-DRAGON羞澀用中文與粉絲打招呼「你好，大家好，我是權志龍、G-DRAGON」，迎來大巨蛋演唱會第一天，他也回想起上次在小巨蛋的光景，「我記得上次我來過這對吧？」台下一陣疑惑，他才開玩笑表示「這是我的風格」，接著說「時間過得很快，過了140天，我感覺已經經過一年了」，台下4萬人揮著手燈，他也嘴甜說：「看看全場，多美麗的花朵呀！」

他與粉絲互動連連，期間一名男粉絲在台下大喊著應援，聲音大到連台上都聽得很清楚，他則當場笑出來，用英文告訴對方：「Boy, comedowm（男孩，冷靜一下）。」全場笑出來。