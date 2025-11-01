BLACKPINK曼谷開唱「鞋子竟穿台灣品牌D+AF」　Lisa、Jennie同款賣爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK於10月18、19日以高雄為起點，開啟全新巡演《DEADLINE》亞洲場次的第一站，創下5項紀錄之外，她們的舞台造型更是引起熱議。令粉絲驚喜的是，成員10月24至26日前往曼谷舉辦的第二站演唱會，Lisa、Jennie延續台灣熱潮穿上D+AF品牌鞋款，兩種截然不同的風格完美呼應，瞬間成為全場焦點。

▲BLACKPINK日前剛結束高雄演唱會。（圖／翻攝自Lisa IG）



BLACKPINK巡迴《DEADLINE》如火如荼在各個國家上演，日前前往曼谷站，成員們火力全開穿上不同的戰袍登場，不論是Lisa的鑲滿水鑽的緊身套服，以及黃金色的兩截式性感舞台服，還是Jisoo透視的性感背心上衣，或者Jennie酷帥的裸腰設計貼身服，都宛如一場時尚大秀。

▲Lisa的厚底靴也是台灣品牌。（圖／翻攝自Lisa IG）

▲Jennie曼谷站演出腳上穿的品牌來自台灣。（圖／翻攝自Jennie IG）



值得一提的是，Lisa與Jennie所穿的靴子，就是唯一從高雄場延伸至曼谷場的台灣品牌D+AF。Jennie在自己IG上轉發一段演出橋段，她穿上高跟靴，鞋跟雖有高度，但她還是能完美消化強而有力又性感的舞蹈動作，鞋子也意外引起討論，大批網友留言「我也想要同款」、「原來是台灣品牌」、「她真的超愛這一雙耶！」

▲BLACKPINK巡演如火如荼在各地上演。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan臉書）



而Lisa同樣在IG釋出曼谷站演出的幕後照片，她穿著白色短版上衣搭配皮革背心，鞋子挑選的厚底綁帶短靴，展現出個性十足的穿搭，鞋款設計將她的長腿優勢展現得淋漓盡致，同樣掀起一波搶購熱潮。

這股「Lisa、Jennie同款風潮」延燒至年輕世代之間，粉絲透過「穿搭模仿」展現自我態度與風格，將偶像舞台上的元素融入日常生活。而兩位天后帶貨威力超猛，Lisa、Jennie同款掀起全球粉絲搶購，D+AF方面透露，限動曝光後，官網流量暴增五倍、熱門尺寸瞬間售罄，多家門市也湧入粉絲排隊人潮。

▲Lisa、Jennie同款賣爆，天后帶貨威力超狂。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan臉書）



之前Rosé在高雄演唱會上大啖鳳梨酥與手搖飲，僅僅一夜的時間就讓全台熱議，Lisa當時舞台造型也選穿台灣品牌Seivson、PCES系列短裙，同樣引發時尚圈關注。如今Lisa、Jennie在曼谷站再次選用台灣品牌，造成同款商品引熱議，再度展現她們驚人的全球影響力與帶貨實力。