連晨翔失言「婚禮等老婆生完恢復漂亮」！　下秒嚇到秒改口

記者蕭采薇／台北報導

影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》，主演胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔齊聚光點華山。連晨翔被問到婚禮進度，他坦言目前完全沒考慮，「先生下小孩再來規劃，生完也要一陣子才能恢復漂亮的狀態！」但他話一說完立刻發現自己說錯話。

▲（左起）連晨翔、姚以緹、李玲葦、胡宇威、徐鈞浩，出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映。（圖／記者林敬旻攝）

連晨翔連忙改口：「（老婆劉品言）一直都很漂亮！我講錯話了！」他趕快拜託記者們手下留情，一邊不忘宣傳影集：「不然我接下來真的會『每天一個人好好的吃飯』。」連晨翔被調侃接下來要背「爸爸包」，他笑言正在努力減輕自己身上的行囊，連穿著都會改變成機能型穿搭，已經做好成為奶爸的準備，不過他也坦言：「心理上沒有問題，生理上偶爾還是會緊張一下！」

連晨翔則飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」，自曝在劇中可說是「男女通吃」，連胡宇威都成了他的獵豔對象，他笑說：「因為宇威哥看起來就是脾氣很好、很溫柔的暖男大哥哥，所以我飾演的葛利路就特別愛逗他。看到他被我弄得有點無奈的反應，我反而更開心！」

▲連晨翔已經做好成為奶爸的準備。（圖／記者林敬旻攝）

連晨翔也提到一開始被導演指示一直去激怒胡宇威，但胡宇威自認「燃點很高」，不容易被激怒，被問是否有「雷點」，胡宇威秒回：「公主病！」最怕女生出門要另一半全程幫忙拿包包，他也開心表示老婆完全沒有公主病，「除非太重才會互相幫忙！」

徐鈞浩與初孟軒飾演的同志伴侶「紅豆泥與布朗尼」，兩人默契十足又戲味濃厚，劇照釋出後在網路上引起廣大迴響，徐鈞浩則對於穿著三件式西裝在山林裡結婚的證婚戲感到神奇不已，開玩笑說：「還遇到仙女、也很像妖女的李玲葦正在河邊洗愛玉！」

▲連晨翔、胡宇威、徐鈞浩出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映。（圖／記者林敬旻攝）

徐鈞浩透露和初孟軒親吻超過10次，被打趣說應該有「吃到嘴唇」，李玲葦回想現場超近距離直擊兩人接吻，「導演還要我非常靠近他們，超級害羞、心跳加速！」她更透露徐鈞浩與初孟軒在戲外也一直互喊老公，徐鈞浩笑言：「畢竟我們從定裝、讀本到拍攝總共才見面三次就要結婚，要趕快培養默契。」

徐鈞浩接下來要挑戰第三次金馬紅毯主持，被問到是否已經經驗老道，他表示：「還是很緊張，因為第一次有搭檔是男生，而且彭千祐也是第一次。」

▲（左起）姚以緹、胡宇威、李玲葦，在《就算一個人也可以好好的吃飯2》有感情糾葛。（圖／記者林敬旻攝）

姚以緹這次飾演魔王級前女友「范湘」，以主動出擊姿態再度闖入前任胡宇威與李玲葦經營的民宿，掀起一場修羅級三角戰，姚以緹笑說：「我認為范湘行動其實很自在，搶前任不是她的目的！」但他認為角色確實有進化：「能輕鬆地和前任分享生活，這種淡定才是真正的魔王級！」她還分享角色在劇中有許多激怒「前男友的現任女友」的行動，談到現實生活中是否會與前任保持聯繫，姚以緹帥氣回應：「我是消失的前任。」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線。