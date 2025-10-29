范姜彥豐一再求和！粿粿「我們過去太常黏一起了」變心玩到不回家

記者潘慧中／綜合報導

范姜彥豐29日還原與粿粿婚姻生變的開端，源自於女方和王子（邱勝翊）等人前去美國遊玩，他萬萬沒想到女方回國後開始說：「這段時間我真的玩得很開心，也想了很多，覺得我們過去太常黏在一起了。我希望未來可以有更多自己的時間以及空間，可以獨自跟朋友相處，你不要一直跟在旁邊。」

范姜彥豐坦言當下聽完很難過，但他只能告訴自己「也許夫妻久了就是這樣吧」，他還學著調適並嘗試接受現狀，「畢竟還是希望對方是快樂的。」

沒想到，粿粿後續的舉止越來越誇張，范姜彥豐透露：「她開始三天兩頭都出去，一開始還會交代去向、去哪裡、跟誰做什麼；可是漸漸地，她開始告訴我：『我不想告訴你我要去哪裡，也不想讓你知道跟誰，甚至連幾點回家都不想說。』」

范姜彥豐表示粿粿後來每天都早出晚歸，幾乎睡醒就出門，凌晨3、4點才回家，有時候直到天亮才回家，最後甚至直接不回家，「我不懂，為何只是去個美國回來，對我的行為以及態度就會有這麼大的轉變。所以我一再求和，一舉一動都生怕惹她生氣、讓她不開心。但我換來的，是她對我的態度越來越差，變本加厲。」

