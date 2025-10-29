粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！　身邊人知情卻幫隱瞞：毛骨悚然

記者田暐瑋／綜合報導

范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年爆婚變，29日他公開影片指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），並稱手上握有鐵證，他痛心表示，三人過去常常和其他好友一起出遊，身邊部分友人對出軌一事都知情，卻幫忙隱瞞，還在公開場合一起揶揄他，讓他相當崩潰。

范姜彥豐發文痛斥粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」

事實上，粿粿和王子因合作《全明星》熟識，范姜彥豐過去常和粿粿邀請好友們到家裡玩樂，王子就是其中一人，他悲憤痛斥：「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」更強調手上已掌握兩人偷吃的證據，「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑。」

