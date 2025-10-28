潘慧如赴泰巧遇《麻辣鮮師》台劇女神　親曝25年交情：不可思議！

記者黃庠棻／台北報導

隨著少子化時代來臨，「毛小孩」已逐漸成為家庭中不可或缺的一員。面對飼主對照護與陪伴需求的提升，致力於打造幸福人寵生活的品牌哈哈窩（HAHA HOUSE），正式推出全新概念的二代店，邀請女星潘慧如出席剪綵。

▲潘慧如帶愛犬雪寶出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

近年，潘慧如將重心逐步轉向旅遊與寵物生活領域。儘管戲劇作品減少，她以自媒體創作者身分展開新篇章，人氣反而更勝以往，甚至連愛犬「雪寶」都成為偶像，連續接下六項寵物品牌合作，橫跨洗沐保養、飼料保健與外出用品等多個領域，她笑說「現在常常是大家先認出雪寶，再認出我！」

▲潘慧如帶愛犬雪寶出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

今年六月，潘慧如遠赴西班牙挑戰「舒適型朝聖之路」，旅程影片在社群上創下近1700萬次觀看的驚人紀錄，走在路上都會被路人關心朝聖之路走的累不累，好不好玩。接著前往沖繩潛水、帶著雪寶完成台灣環島之旅，又受邀前往泰國拍攝觀光內容。

▲潘慧如帶愛犬雪寶出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

談起泰國行的印象，潘慧如笑說最療癒的不是購物或美食，而是第一次體驗「寵物瑜珈課」，她表示「現場全是四個月內的小狗，每週還會換不同犬種！那天是喜樂蒂，真的太萌、太治癒了！」問她是否有認真做瑜珈，她笑答「根本沒人做瑜珈，大家都在跟狗玩啊！」

▲潘慧如帶愛犬雪寶出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

這趟旅程，潘慧如還巧遇25年前合作《麻辣鮮師》的老朋友林韋君，讓她直呼不可思議「太久沒見，但一碰面話匣子都打開，聊天聊地聊副業。緣分真的很奇妙，感覺又回到當時拍戲的時候。」被問到演藝圈相關話題，她強調「我沒有退出演藝圈，只是選擇更珍惜每一個想演的角色。希望未來能遇到好劇本，繼續用表演與觀眾交流。」

▲潘慧如帶愛犬雪寶出席活動。（圖／記者周宸亘攝）