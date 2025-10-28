家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸她勤勞

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber家寧和Andy在分手後因帳本問題多次隔空交戰，一家四口因此挨告，最近更被男方指控聯手知名男星抹黑，不過她仍繼續經營社群，除了會在頻道發布新影片之外，今（28）日還被眼尖的網友抓包刪文又重發，引發討論。

▲家寧。（圖／翻攝自Threads／chianing_baby）

家寧發文分享到愛玉園拍攝影片的心得，同時也有感而發表示「第一次親眼看到愛玉從樹上誕生的過程，才發現，天然純粹的味道，原來這麼有生命力。」貼文曝光後，除了引來網友朝聖，更有眼尖的網友發現，家寧似乎不斷地在重複，「刪除又重新發布」同篇貼文。有網友直接留言：「你很勤勞欸，一直刪又重發，這是我第三次看到這篇」，更有人質疑：「為什麼刪掉又重發？」

▲▼家寧被抓包刪文重發。（圖／翻攝自Threads／chianing_baby）

事實上，Andy最近才控訴家寧一家要他人財兩失，並指出檢方從家寧的手機發現一個名為「家寧公關危機的群組」，群組成員除了張家姊妹，更有公關、網軍團隊，甚至還包含一位知名男藝人，目的是在討論要如何抹黑他，就連他身邊的親友都遭受波及。為此，Andy重申：「請你們不要再做任何抹黑的動作，也請你們不要再打擾我身邊的家人、朋友與經紀人。」然而至截稿為止，家寧都尚未正面回應此事。