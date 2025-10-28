5566被讚清流！孫協志認「演藝圈有當兵魔咒」　王仁甫正面發聲：是義務

記者孟育民／台北報導

演藝圈日前爆出「閃兵名單」，引發外界熱議，許多網友紛紛討論起已服完兵役的男星，其中「天團」5566被點名全員皆當過兵，獲網友盛讚「清流代表」。孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮今（28日）出席《飢餓遊戲》九周年記者會，除了分享節目特別企劃將前往馬祖拍攝，也談起當年服兵役往事。

▲孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮出席《飢餓遊戲》九周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

孫協志、王仁甫、許孟哲坦言，團體事業並未受到當兵影響。孫協志與王仁甫當年皆加入藝工隊，時間在5566成團之前。孫協志回憶：「我組5566的時候已經24歲了，之前是唱台語歌，發了三張專輯就收到兵單。那時候會擔心，因為過去演藝圈最怕『當兵魔咒』，當時也沒有社群平台，手機沒拍照功能，等於完整消失2年，退伍後好像過去努力都沒了。不過我想趕快去、再回來重新開始，但回來那兩年真的很艱難。」王仁甫也笑說，藝工隊的訓練讓他往後主持功力大增。

▲▼孫協志、王仁甫分享當兵經歷。（圖／記者林敬旻攝）



許孟哲則是團體中唯一「當兵期間團體仍在活動」的成員，但他坦言並未過度擔心：「我只當一年，也不可能當兵回來5566就換人。」他透露，當年孫協志、王仁甫、王少偉特地幫他送行，甚至幫他剃頭，笑說：「我怕被針對，蹲在台北車站都超標準。那時候就乖乖照規定，也是滿好玩的回憶。」

▲許孟哲不擔心當兵影響事業。（圖／記者林敬旻攝）



至於5566被網友讚為「清流」，王仁甫謙虛回應：「對我們來說，當兵是很正常的義務。或許有些人在很多年前做了錯誤決定，他們也勇於面對，大家有不同看法。我們只是把該做的事情做好，這沒什麼好特別稱讚的。至於那些藝人們，就讓他們自己去解釋吧。」