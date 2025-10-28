范瑋琪疑「戴大S骨灰項鍊」登台！淚唱一半朝天飛吻　網鼻酸看哭

記者田暐瑋／綜合報導

歌手范瑋琪近年積極復出，在好姊妹大S過世後，傷心至極，多次發文悼念，近日出席活動時，疑似戴著裝有大S骨灰的項鍊，引發外界關注。

范瑋琪近日在大陸的演唱會中，以一曲〈可不可以不勇敢〉悼念已故好友大S，演唱結束後，她向天空送了一個飛吻，由於大小S曾參與這首歌的MV拍攝，堪稱是3人友情的象徵，藉此表達對大S的懷念。

▲范瑋琪的項鍊疑似裝著大S骨灰。（圖／翻攝自微博）



然而，有網友指出，范瑋琪所戴的黑色心形項鏈疑似為大S的骨灰項鍊，引起廣泛討論。據了解，小S在金鐘獎上佩戴的骨灰項鏈與范瑋琪的款式有所不同，且小S的項鍊為細鍊搭配小愛心設計，與范瑋琪的粗鍊款式明顯不符，另外有人表示，范瑋琪的項鍊其實是瑞典品牌的成品，無法裝進骨灰。

小S日前奪下金鐘，到後台接受媒體訪問時感性地說：「我姊有在保佑我，我有帶她來。」她指著胸前的項鍊，說道：「我姊姊的一部分在裡面。想念她的時候我就會帶著她。」不僅將大S徐熙媛帶（戴）在身上，後頸更刺上了姊姊的名字「媛」。她說：「想念她的時候我就會帶著她。」至於大家期待的復出主持？她則緩緩地說：「我真的沒辦法確定什麼時候。今天出乎意料蠻沈穩的，也許再出來主持不會太可怕，但我不敢訂出時間。」

▲小S得獎感謝大S保佑。（圖／記者李毓康攝）