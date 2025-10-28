ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

六月「要撐拐杖一陣子」傷勢曝光
趙露思《許我耀眼》4種穿搭哲學
婁峻碩看電影...下秒他被帥到
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

許紹雄 佘詩曼 謝沛恩 家寧 annbae 裴安 柯震東 婁峻碩

特稿／《我們六個》揭露40年前傷疤：被黑暗籠罩，就走在有光的地方

▲▼我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

▲《我們六個》從事件悲劇中看出手足間的情感。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

文／記者許逸群

在紛擾的現代社會中，家庭的定義與其所承載的重量，始終是人們不斷探討的議題，大愛劇場推出的電視劇《我們六個》無疑是其中一部引人深思的作品。改編自台灣40年前震驚社會的案件，不僅還原了一段令人心碎的家庭悲劇，更透過六位手足的成長與重生，重新定義「家」的深遠意義。

《我們六個》由金鐘導演王傳宗執導、林佳慧編劇，匯集了天心、馬志翔、黃薇渟、涂善存、陳妤、邱宇辰、方語昕等實力派演員陣容。日前在串流平台上架後，迅速引起廣泛迴響，不僅在影視類關鍵字搜尋量中榜上有名，更在網路社群引發熱烈討論，證明了其故事的強大穿透力與現實共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

▲《六個孩子》劇情改編自真實事件。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

破碎家庭的序章：從幸福到深淵的墜落

故事的核心圍繞著林達生（馬志翔 飾）與郭富美（天心 飾）這對夫妻和他們六個孩子。原本溫馨和樂的八口之家，因父親林達生的外遇而走向崩解。劇中，天心飾演的母親郭富美，從富裕家庭嫁入，卻因失明，加上丈夫林達生的背叛與隨後的離去，使這個家庭陷入絕境。

父親林達生不僅拋家棄子，甚至帶著外遇對象黃秋鳳（林雨葶 飾）回家，讓原配讓出主臥房，孩子們眼睜睜看著家庭被踐踏。 最終，母親郭富美在一次與黃秋鳳的談判中，慘遭滾燙熱水潑傷，傷重不治，使六個年幼的孩子瞬間成為孤兒。

這段真實改編的劇情，將人性的自私與殘酷赤裸地呈現在觀眾眼前，尤其母親郭富美在身心俱疲的困境中，仍用滿滿的愛教導孩子們要禮貌、懂事，並堅信知識是翻轉命運的唯一方法，這份堅韌的母愛成為孩子們成長路上最明亮的光。天心精湛的演技，深刻詮釋了母親的堅毅與委屈求全，也為往後的劇情埋下了深沉的伏筆。

▲▼我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

▲馬志翔展現出父親的各階段情緒與心聲。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

六手足的堅韌：在逆境中相互扶持

在父母相繼失能與離世後，六個孩子被迫提早面對殘酷的社會現實。大姊林秋伶（黃薇渟 飾，幼年由游珈瑄飾演）扛起了「小媽媽」的重擔，犧牲自己的青春與夢想，帶領著弟妹們在育幼院中生活，學習如何在沒有家的庇護下求生存。 劇中細膩刻畫了每個孩子面對創傷的不同反應，以及他們如何從彼此身上尋找慰藉與力量。

超越年齡的早熟與堅強，是許多人對「親職化小孩」的讚嘆，但對當事人而言，卻是背後隱藏的無盡艱辛。劇中深刻描繪了手足間的緊密情感，他們沒有怨恨彼此，而是選擇了相互承擔與守護，證明了即使血緣之親的父母失職，手足情誼也能成為最堅固的堡壘。

▲▼我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

▲演員精湛的演出充分詮釋出事件的感染力。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

重定義「家」：超越血緣與形式的愛

「我們六個」最珍貴之處，在於它並未試圖挽回一個「完美家庭」的想像，而是透過六個孩子的堅持與選擇，重新定義了何謂「家」。 家，不再僅是血緣的連結或實體的房屋，而是在最困難的時刻，那些願意陪伴你、支持你、與你共度難關的人。 劇中，孩子們不僅在彼此身上找到力量，也得到了社會上許多熱心人士的幫助。

重建「家」的過程，引導觀眾反思，自己的成長中是否也有未癒合的傷口，正等待修復。導演王傳宗透過溫柔的鏡頭語言，將真實的悲劇昇華為溫暖的希望，讓觀眾從絕望中看見光明。劇中多處感人金句，如：「真正的成長，就是在黑暗籠罩的時候，努力讓自己走在有光的地方。」也為身處逆境的觀眾提供了力量與慰藉。

產業迴響與文化意義：用戲劇點亮社會溫度

不僅體現在收視與討論度上，更在於其對台灣影視產業與社會文化層面的深遠影響，在保有其沉重底蘊的同時，也能透過溫暖的敘事角度，傳達正向能量。特別是演員的精彩詮釋，天心對母親角色的投入與感染力；馬志翔將父親的自私、愧疚與無奈刻畫得入木三分；飾演六手足的演員，亦將角色面對的創傷與成長演繹得自然動人。

《我們六個》不只是一部家庭寫實劇，它更是一面鏡子，映照出社會的溫暖與人性的光輝，鼓勵每一個在困境中掙扎的靈魂，相信愛的力量，並學會「手心向下」回饋社會。 在當代社會，這份關於韌性、希望與重新定義「家」的故事，無疑為疲憊的心靈注入了一股暖流，再次驗證了戲劇作為社會溝通媒介的巨大潛力。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

我們六個

推薦閱讀

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝！　家人悲痛證實：凌晨走的

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝！　家人悲痛證實：凌晨走的

4小時前

《影后》女星爆難搞5事蹟！排場超大「照片P半天才給過」公關都搖頭

《影后》女星爆難搞5事蹟！排場超大「照片P半天才給過」公關都搖頭

7小時前

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！硬起來打官司討666萬

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！硬起來打官司討666萬

8小時前

76歲港星許紹雄傳病危　「佘詩曼聞訊哽咽」被拍

76歲港星許紹雄傳病危　「佘詩曼聞訊哽咽」被拍

15小時前

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

4小時前

許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！臉色無異常　乾女兒佘詩曼淚崩

許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！臉色無異常　乾女兒佘詩曼淚崩

3小時前

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！「不到1hr卻收噩耗」：笑與淚並行

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！「不到1hr卻收噩耗」：笑與淚並行

10/27 10:29

五月天跨年重返台中開唱！ 「連開6場嗨跨2026」搶票時間曝光

五月天跨年重返台中開唱！ 「連開6場嗨跨2026」搶票時間曝光

5小時前

JKF女郎身材超辣！拍攝尺度突破「A4腰全看光」　理想型大公開

JKF女郎身材超辣！拍攝尺度突破「A4腰全看光」　理想型大公開

19小時前

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況！點閱雪崩暴跌…努力求聘

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況！點閱雪崩暴跌…努力求聘

10/27 11:49

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

3小時前

宇珊痛訴冷血航空！親人突過世「退票被逼附死亡證明還遭酸」還原過程氣哭

宇珊痛訴冷血航空！親人突過世「退票被逼附死亡證明還遭酸」還原過程氣哭

2小時前

熱門影音

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了
周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉
阿雅11歲愛女秀「成熟金錢觀」 「需要vs想要」：要有平衡！

阿雅11歲愛女秀「成熟金錢觀」 「需要vs想要」：要有平衡！
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
張柏芝自曝「一耳聽不太到」 罕提成長背景：爺爺奶奶是聾啞人

張柏芝自曝「一耳聽不太到」 罕提成長背景：爺爺奶奶是聾啞人
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

楊謹華曝自己主動索吻柯佳嬿　大讚：她真的滿好親！

楊謹華曝自己主動索吻柯佳嬿　大讚：她真的滿好親！

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

Nell打招呼

Nell打招呼

看更多

【恐怖乘客】勒頸狠揍運將！聽到報警秒認慫：打一拳賠1000

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前3

蔡瑞雪出國玩穿超低胸！細肩帶「包不出超兇上圍」事業線全看光

18分鐘前518

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」　代表作是《角頭》

33分鐘前0

台劇男神無網路消失一個禮拜！曾敬驊上山「野營露宿」整週沒洗澡

35分鐘前20

5566被讚清流！孫協志認「演藝圈有當兵魔咒」　王仁甫正面發聲：是義務

1小時前41

Sandy 3姊妹難得合體！0偽裝慶生全被拍 「獨缺鹿希派」原因超真實

1小時前20

太衝擊！圭賢舌吻長頸鹿「親完還牽絲」　韓網笑瘋：最暴力預告片

1小時前0

百億千金女星否認戀上詹懷雲！　從小被鬼壓床…親曝驚悚噩夢過程

1小時前20

孫藝真花2個月找回IG小帳　放閃曬「藝真愛玄彬」餅乾照

1小時前0

短劇CP當街放閃！曾輝❤韓雨彤「十指緊扣」全被拍　甜膩小名曝光

1小時前20

特稿／《我們六個》揭露40年前傷疤：被黑暗籠罩，就走在有光的地方

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝
    4小時前708
  2. 《影后》女星爆難搞5事蹟！
    7小時前1011
  3. 丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢
    8小時前126
  4. 許紹雄傳病危「佘詩曼聞訊哽咽」
    15小時前124
  5. 38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功
    4小時前10
  6. 許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！
    3小時前183
  7. 隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！
    10/27 10:293216
  8. 五月天跨年重返台中開唱！ 連開6場時間、搶票資訊一次看
    5小時前107
  9. JKF女郎身材超辣
    19小時前106
  10. 家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況
    10/27 11:494646
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合