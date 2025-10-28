特稿／《我們六個》揭露40年前傷疤：被黑暗籠罩，就走在有光的地方

▲《我們六個》從事件悲劇中看出手足間的情感。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

文／記者許逸群

在紛擾的現代社會中，家庭的定義與其所承載的重量，始終是人們不斷探討的議題，大愛劇場推出的電視劇《我們六個》無疑是其中一部引人深思的作品。改編自台灣40年前震驚社會的案件，不僅還原了一段令人心碎的家庭悲劇，更透過六位手足的成長與重生，重新定義「家」的深遠意義。

《我們六個》由金鐘導演王傳宗執導、林佳慧編劇，匯集了天心、馬志翔、黃薇渟、涂善存、陳妤、邱宇辰、方語昕等實力派演員陣容。日前在串流平台上架後，迅速引起廣泛迴響，不僅在影視類關鍵字搜尋量中榜上有名，更在網路社群引發熱烈討論，證明了其故事的強大穿透力與現實共鳴。

▲《六個孩子》劇情改編自真實事件。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

破碎家庭的序章：從幸福到深淵的墜落

故事的核心圍繞著林達生（馬志翔 飾）與郭富美（天心 飾）這對夫妻和他們六個孩子。原本溫馨和樂的八口之家，因父親林達生的外遇而走向崩解。劇中，天心飾演的母親郭富美，從富裕家庭嫁入，卻因失明，加上丈夫林達生的背叛與隨後的離去，使這個家庭陷入絕境。

父親林達生不僅拋家棄子，甚至帶著外遇對象黃秋鳳（林雨葶 飾）回家，讓原配讓出主臥房，孩子們眼睜睜看著家庭被踐踏。 最終，母親郭富美在一次與黃秋鳳的談判中，慘遭滾燙熱水潑傷，傷重不治，使六個年幼的孩子瞬間成為孤兒。

這段真實改編的劇情，將人性的自私與殘酷赤裸地呈現在觀眾眼前，尤其母親郭富美在身心俱疲的困境中，仍用滿滿的愛教導孩子們要禮貌、懂事，並堅信知識是翻轉命運的唯一方法，這份堅韌的母愛成為孩子們成長路上最明亮的光。天心精湛的演技，深刻詮釋了母親的堅毅與委屈求全，也為往後的劇情埋下了深沉的伏筆。

▲馬志翔展現出父親的各階段情緒與心聲。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

六手足的堅韌：在逆境中相互扶持

在父母相繼失能與離世後，六個孩子被迫提早面對殘酷的社會現實。大姊林秋伶（黃薇渟 飾，幼年由游珈瑄飾演）扛起了「小媽媽」的重擔，犧牲自己的青春與夢想，帶領著弟妹們在育幼院中生活，學習如何在沒有家的庇護下求生存。 劇中細膩刻畫了每個孩子面對創傷的不同反應，以及他們如何從彼此身上尋找慰藉與力量。

超越年齡的早熟與堅強，是許多人對「親職化小孩」的讚嘆，但對當事人而言，卻是背後隱藏的無盡艱辛。劇中深刻描繪了手足間的緊密情感，他們沒有怨恨彼此，而是選擇了相互承擔與守護，證明了即使血緣之親的父母失職，手足情誼也能成為最堅固的堡壘。

▲演員精湛的演出充分詮釋出事件的感染力。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

重定義「家」：超越血緣與形式的愛

「我們六個」最珍貴之處，在於它並未試圖挽回一個「完美家庭」的想像，而是透過六個孩子的堅持與選擇，重新定義了何謂「家」。 家，不再僅是血緣的連結或實體的房屋，而是在最困難的時刻，那些願意陪伴你、支持你、與你共度難關的人。 劇中，孩子們不僅在彼此身上找到力量，也得到了社會上許多熱心人士的幫助。

重建「家」的過程，引導觀眾反思，自己的成長中是否也有未癒合的傷口，正等待修復。導演王傳宗透過溫柔的鏡頭語言，將真實的悲劇昇華為溫暖的希望，讓觀眾從絕望中看見光明。劇中多處感人金句，如：「真正的成長，就是在黑暗籠罩的時候，努力讓自己走在有光的地方。」也為身處逆境的觀眾提供了力量與慰藉。

產業迴響與文化意義：用戲劇點亮社會溫度

不僅體現在收視與討論度上，更在於其對台灣影視產業與社會文化層面的深遠影響，在保有其沉重底蘊的同時，也能透過溫暖的敘事角度，傳達正向能量。特別是演員的精彩詮釋，天心對母親角色的投入與感染力；馬志翔將父親的自私、愧疚與無奈刻畫得入木三分；飾演六手足的演員，亦將角色面對的創傷與成長演繹得自然動人。

《我們六個》不只是一部家庭寫實劇，它更是一面鏡子，映照出社會的溫暖與人性的光輝，鼓勵每一個在困境中掙扎的靈魂，相信愛的力量，並學會「手心向下」回饋社會。 在當代社會，這份關於韌性、希望與重新定義「家」的故事，無疑為疲憊的心靈注入了一股暖流，再次驗證了戲劇作為社會溝通媒介的巨大潛力。