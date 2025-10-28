記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓身亡的消息震驚演藝圈，案件至今爭議不斷，他12年的歌手好友居來提為此發表悼念歌曲〈你在聽嗎〉，甚至在演唱時一度哽咽，然而，近日傳出他與被指控虐殺于朦朧的范世錡熟識，引發外界質疑，對此，居來提27日發文反駁，譴責外界的揣測。

居來提曾與范世錡組成雙人唱跳團體「JF BROS」，于朦朧過世後，居來提第一時間發表歌曲〈你在聽嗎〉，並寫下藏頭詩「惡人太多」，表達對好友的哀悼與不平，他公開演唱時，還呼籲大家記住于朦朧的名字，然而有網友質疑他竟能在短時間內完成歌曲，懷疑事先知情。對此，居來提憤怒回應：「我從沒想到能把一首歌惡魔化到這個地步。」並表示歌曲僅是為了悼念好友，對於網友的揣測感到心寒。

▲居來提是于朦朧好友 。（圖／翻攝自微博／居來提）

于朦朧墜樓身亡後，案件相關的陰謀論不斷湧現，讓案情更加撲朔迷離，居來提從悼念好友的角色，逐漸被捲入輿論漩渦，甚至被懷疑是幫兇之一，感到相當無奈。事實上，居來提9月底在演唱會上證實此曲是為好友于朦朧所寫的歌曲，「這首歌對我來說很有意義、也很重要，這首歌是寫給我的好朋友、好兄弟的，他前段時間去了另外一個美麗的世界，他也是新疆人，也是我們新疆的驕傲，他去年也代表我們新疆人民參加了央視春晚，希望大家永遠記住他，他叫于朦朧。」

▲于朦朧9月離世至今剛過1個月，微博照片持續消失。（圖／翻攝自微博）



