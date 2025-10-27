76歲港星許紹雄病危「佘詩曼聞訊哽咽」　最新狀況曝光

記者王靖淳／綜合報導

香港資深藝人、有「Benz雄」之稱的許紹雄，今（27）日驚傳病危入院，至今尚未清醒。消息曝光後，立刻震驚演藝圈，同時也在網路上掀起討論。其中，女星佘詩曼在出席活動被媒體問到許紹雄的病況時，一度哽咽泛淚。

▲佘詩曼談到許紹雄時數度哽咽。（圖／翻攝自微博）

根據《香港01》報導，現年76歲的許紹雄在演藝圈打滾超過半世紀，以其精湛的演技與親和的形象，深受觀眾喜愛。如今突然傳出病危消息，不僅讓大批粉絲在網路上為他集氣祈福，稍早女星佘詩曼在出席活動被問及前輩病況時，更是當場數度哽咽。她坦言知情許紹雄的病情，原訂要飛北京工作的她，更臨時決定取消行程，將立刻趕往醫院探望對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許紹雄今（27）日傳出病危。（圖／翻攝自微博）

此前，港星林峯、吳卓羲也都紛紛抵達醫院探視。當被媒體問到許紹雄清醒與否時，吳卓羲只是沉重地搖頭，並未多做說明，似乎暗示對方目前的情況並不樂觀。據悉，許紹雄的家族在廣州是第一望族，他的祖先許拜庭，是廣州四大鹽商之首；太公許應騤更被慈禧太后認作乾兒子。而許紹雄的父親，則是經營金舖，讓他自小便衣食無憂。早年許紹雄剛出道時，雖然收入不豐，但已是開著賓士車上下班，因此獲得了「Benz雄」的稱號。