ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

六月「要撐拐杖一陣子」傷勢曝光
趙露思《許我耀眼》4種穿搭哲學
婁峻碩看電影...下秒他被帥到
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃逸祥 山豬 陳志強 曾智希 趙敏基 金善珍 吳夢夢 楊祐寧

76歲港星許紹雄病危「佘詩曼聞訊哽咽」　最新狀況曝光

記者王靖淳／綜合報導

香港資深藝人、有「Benz雄」之稱的許紹雄，今（27）日驚傳病危入院，至今尚未清醒。消息曝光後，立刻震驚演藝圈，同時也在網路上掀起討論。其中，女星佘詩曼在出席活動被媒體問到許紹雄的病況時，一度哽咽泛淚。

▲▼佘詩曼。（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲佘詩曼談到許紹雄時數度哽咽。（圖／翻攝自微博）

根據《香港01》報導，現年76歲的許紹雄在演藝圈打滾超過半世紀，以其精湛的演技與親和的形象，深受觀眾喜愛。如今突然傳出病危消息，不僅讓大批粉絲在網路上為他集氣祈福，稍早女星佘詩曼在出席活動被問及前輩病況時，更是當場數度哽咽。她坦言知情許紹雄的病情，原訂要飛北京工作的她，更臨時決定取消行程，將立刻趕往醫院探望對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許紹雄今（27）日傳出病危。（圖／翻攝自微博）

▲許紹雄今（27）日傳出病危。（圖／翻攝自微博）

此前，港星林峯、吳卓羲也都紛紛抵達醫院探視。當被媒體問到許紹雄清醒與否時，吳卓羲只是沉重地搖頭，並未多做說明，似乎暗示對方目前的情況並不樂觀。據悉，許紹雄的家族在廣州是第一望族，他的祖先許拜庭，是廣州四大鹽商之首；太公許應騤更被慈禧太后認作乾兒子。而許紹雄的父親，則是經營金舖，讓他自小便衣食無憂。早年許紹雄剛出道時，雖然收入不豐，但已是開著賓士車上下班，因此獲得了「Benz雄」的稱號。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

許紹雄佘詩曼

推薦閱讀

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！「不到1hr卻收噩耗」：笑與淚並行

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！「不到1hr卻收噩耗」：笑與淚並行

14小時前

JKF女郎身材超辣！拍攝尺度突破「A4腰全看光」　理想型大公開

JKF女郎身材超辣！拍攝尺度突破「A4腰全看光」　理想型大公開

4小時前

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況！點閱雪崩暴跌…努力求聘

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況！點閱雪崩暴跌…努力求聘

12小時前

76歲港星許紹雄病危「佘詩曼聞訊哽咽」　最新狀況曝光

76歲港星許紹雄病危「佘詩曼聞訊哽咽」　最新狀況曝光

40分鐘前

34歲柯震東再演高中生！九把刀「花15年打造《功夫》」宣布定檔了

34歲柯震東再演高中生！九把刀「花15年打造《功夫》」宣布定檔了

4小時前

資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光

資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光

7小時前

才爆懷孕4個月…林又立曬「高衩婚紗照」宣布結婚　方形鑽戒超大顆

才爆懷孕4個月…林又立曬「高衩婚紗照」宣布結婚　方形鑽戒超大顆

5小時前

76歲港星病危傳「至今未清醒」　林峯、吳卓羲現身醫院探視

76歲港星病危傳「至今未清醒」　林峯、吳卓羲現身醫院探視

2小時前

越來越像SHINee珉豪！《Hello Baby》佑根18歲了　帥成天菜網暴動

越來越像SHINee珉豪！《Hello Baby》佑根18歲了　帥成天菜網暴動

7小時前

最仙吉他手出道了！　超狂背景曝光：是大咖男星愛徒

最仙吉他手出道了！　超狂背景曝光：是大咖男星愛徒

7小時前

姓林的沾光！樂天主場嗨接「第三勝」 　啦啦隊女神穿全黑集氣盼封王

姓林的沾光！樂天主場嗨接「第三勝」 　啦啦隊女神穿全黑集氣盼封王

7小時前

少了他們3個！EXO回歸12月開見面會　官方證實：張藝興也會加入

少了他們3個！EXO回歸12月開見面會　官方證實：張藝興也會加入

10小時前

熱門影音

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了
周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉
阿雅11歲愛女秀「成熟金錢觀」 「需要vs想要」：要有平衡！

阿雅11歲愛女秀「成熟金錢觀」 「需要vs想要」：要有平衡！
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
張柏芝自曝「一耳聽不太到」 罕提成長背景：爺爺奶奶是聾啞人

張柏芝自曝「一耳聽不太到」 罕提成長背景：爺爺奶奶是聾啞人
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

楊謹華曝自己主動索吻柯佳嬿　大讚：她真的滿好親！

楊謹華曝自己主動索吻柯佳嬿　大讚：她真的滿好親！

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

Nell打招呼

Nell打招呼

看更多

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！

即時新聞

剛剛
剛剛
40分鐘前1

76歲港星許紹雄病危「佘詩曼聞訊哽咽」　最新狀況曝光

1小時前1

婁峻碩看電影打翻爆米花　下秒彎腰撿起…他讚：可惡被帥到

2小時前31

76歲港星病危傳「至今未清醒」　林峯、吳卓羲現身醫院探視

3小時前30

吳怡霈控「航空公司客服不耐煩」　怒掛電話：把我心情弄壞

4小時前23

六月腳踝翻船「要撐拐杖一陣子」　苦笑：跑得兇猛跌得厲害

4小時前35

JKF女郎身材超辣！拍攝尺度突破「A4腰全看光」　理想型大公開

4小時前23

34歲柯震東再演高中生！九把刀「花15年打造《功夫》」宣布定檔了

4小時前1

旅遊YTR剛新婚「外出18天工作」遭抱怨！合體《中文怪物》咪蕾宣布好消息

5小時前126

才爆懷孕4個月…林又立曬「高衩婚紗照」宣布結婚　方形鑽戒超大顆

5小時前3

葛兆恩公園激吻紀成澔68秒！二搭挑戰「破尺度床戲」上演餵食秀

讀者迴響

熱門新聞

  1. 隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！
    14小時前3216
  2. JKF女郎身材超辣
    4小時前65
  3. 家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況
    12小時前4646
  4. 許紹雄病危「佘詩曼聞訊哽咽」
    40分鐘前1
  5. 34歲柯震東再演高中生！九把刀《功夫》宣布定檔了
    4小時前43
  6. 資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光
    7小時前1815
  7. 才爆懷孕4個月…林又立曬「高衩婚紗照」宣布結婚
    5小時前246
  8. 76歲港星病危傳「至今未清醒」
    2小時前61
  9. 越來越像SHINee珉豪！《Hello Baby》佑根18歲了　帥成天菜網暴動
    7小時前
  10. 最仙吉他手出道了！　超狂背景曝光：是大咖男星愛徒
    7小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合