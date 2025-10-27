黃韻玲愛兒組樂團！認了昔想擺脫標籤「音樂課被逼彈琴」　神似沈光遠遭虧

記者孟育民／台北報導

全台首檔以「樂團養成」為核心的音樂實境節目《樂團祭》，每周六晚間 10 點於三立都會台播出。在眾多參賽樂團中，受矚目之一的「浪漫里」今（27日）出席記者會，其中吉他手沈裕紘正是黃韻玲之子，他坦言一路上受到媽媽不少音樂上建議，但不會動用資源幫助，「我剛開始出來，我都會問她『好想彈演唱會，可以幫我問嗎？』她都說不行，我只能另求出入，但有一些比較小的，她還是會讓我試看看。」

▲「浪漫里」正式成立，貝斯手歐易（左起）、 吉他手沈裕紘（阿舍）、主唱魏裕銘（魏斯理）、鼓手陳羿瑋（一尾）。（圖／三立提供）

「浪漫里」成員包括主唱魏裕銘（魏斯理）、吉他手沈裕紘（阿舍）、貝斯手歐易、鼓手陳羿瑋（一尾）與鍵盤手鍾漢。他們今年四月才組團，而粉絲從只有6人到現在1000多人，沈裕紘表示爸媽都是音樂人，壓力大到都會焦慮，「我以前上台都會想吐，我從小就非常焦慮，我小學剛好是《星光大道》熱播的時候，每次都會被說『我認識你媽』，音樂課還被老師拱上台吹直笛、彈鋼琴，一開始會想掙脫，但長大就習慣了。」

▲沈裕紘談及爸媽帶給自己的影響。（圖／三立提供）

爸爸沈光遠和黃韻玲在15年前離婚，被問到是否也會給音樂上的建議？沈裕紘則說：「以前跟爸爸沒那麼熟，就有諸多原因，長大以後他發現我在玩音樂，就會突然Line我，跟我討論。」不過，他笑說經常被說神似沈光遠，有次還被黃韻玲虧：「你最近怎麼長得很像你爸？你是不是有做了什麼壞事？她就覺得我做壞事就長得像我爸。」

▲▼ 「浪漫里」雖然音樂路辛苦，但希望可以有更多表演機會。（圖／三立提供）

而黃韻玲平時對團員也頗為照顧，還被把主唱魏裕銘叫到家中一對一授課，他笑說：「真是有錢也買不到。」沈裕紘說這次組團是人生第一次認真，也沒想到會站到幕前，「我們會主團主要是受到『美秀集團』的影響。」而樂團為了凸顯自己風格，曲風比較偏青春和復古迪斯可。



