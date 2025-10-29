天后闆妹再次寵粉無極限！雙11「總獎項1100萬」中獎率50%大放送

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
娛樂中心／台北報導

「寵粉天花板」天后闆妹，雙11購物盛典霸氣引爆！闆妹宣布2025雙11檔期豪撒總獎項高達新台幣1100萬元，讓粉絲買得開心、中獎手軟。狂歡自11月3日至11月6日，每晚8點開播，務必鎖定，福利不容錯過！

▲天后闆妹。（圖／取自天后闆妹臉書）

▲天后闆妹闖粉無極限，將在雙11活動大放送。（圖／取自天后闆妹臉書）

闆妹雙11活動史無前例狂！為讓更多人感受中獎興奮，闆妹大手筆發行兩萬張限量刮刮卡。最振奮的是，刮刮卡中獎機率高達驚人的50%！這意味每2張就有1張中獎，共計1萬名幸運兒將抱走闆妹準備的超值好禮。這中獎率證明「寵粉」絕非口號，而是實實在在的福利大放送！

▲天后闆妹。（圖／取自天后闆妹臉書）

▲天后闆妹獎項清單超狂。（圖／取自天后闆妹臉書）

闆妹這次下足血本，獎項清單超豪華，讓你心跳加速！包括直接入袋的「現金10萬元」大獎，瞬間財富自由；還有「現金1萬元」。全球矚目逸品「iPhone 17 Pro Max」也名列其中，讓你走在時尚科技最前沿！此外，闆妹還準備多項好禮，保證你刮到手軟、開心尖叫！

天后闆妹雙11購物節不只提供超值商品，更是粉絲實現夢想的絕佳機會。11月3日到11月6日，連續4晚，每晚8點，準時鎖定闆妹直播間。不只搶購明星商品，更有機會成為萬名幸運得主！這場雙11盛宴，天后闆妹挑戰最高寵粉規格，就是要你買爆、中爆、嗨爆！設好鬧鐘，準備加入這場世紀狂歡，把握財富與科技升級雙重機會！

▲天后闆妹。（圖／取自天后闆妹臉書）

▲天后闆妹被譽為「寵粉天花板」。（圖／取自天后闆妹臉書）

回顧天后闆妹的寵粉歷程，這絕非偶然。她總是以超乎想像的慷慨與粉絲互動，深知唯有真心回饋，才能凝聚最堅實的社群力量。過去，她就曾多次締造直播界的傳奇紀錄，總能敏銳捕捉粉絲的需求，從美妝保養品、時尚服飾到居家生活用品，每一次的選品都親力親為，並搭配毫不手軟的福利回饋，一次次刷新電商的寵粉天花板！

